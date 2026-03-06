Guatemala

El aeropuerto Internacional La Aurora en Guatemala avanza en modernización y prepara sus puertas a visitantes en Semana Santa de 2026

Las autoridades impulsan una amplia transformación tecnológica y de infraestructura, respondiendo al crecimiento del turismo y adoptando nuevos estándares internacionales en atención y seguridad

Pasajeros esperan en largas filas
Pasajeros esperan en largas filas para pasar por el control de inmigración en un concurrido aeropuerto. (Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala)

El Aeropuerto Internacional La Aurora se encuentra en una etapa de renovación previo a la semana santa 2026 en busca de posicionar a la terminal como referencia regional de modernización y seguridad, en respuesta al crecimiento proyectado del turismo y las necesidades logísticas de Guatemala.

Entre febrero y marzo de 2024 la terminal registró más de 195 mil entradas de pasajeros, y entre marzo y abril de 2025 la cifra superó los 206 mil ingresos, marcando un sostenido aumento de usuarios, según información de la Agencia guatemalteca de noticias.

La tendencia al alza en el flujo de pasajeros condiciona la dinámica operativa del aeropuerto. Para 2026, las autoridades estiman una operación aún más dinámica, apalancada por sistemas más eficientes y personal capacitado, como parte del esfuerzo por consolidar a La Aurora como puerta de entrada del turismo nacional e internacional.

El Plan Conecta impulsa la modernización tecnológica y operativa

Durante el último año, la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala (DGAC) implementó el Plan Conecta, una estrategia que contempla la modernización de procesos migratorios y de seguridad. En este marco, el aeropuerto incorporó 15 nuevos escáneres de seguridad destinados a agilizar la inspección de equipajes. La adquisición fue posible mediante acuerdos de cooperación internacional y alianzas público-privadas, procurando que el tránsito de pasajeros resulte tanto seguro como eficiente.

Las autoridades esperan que todas estas acciones permitan sostener el ritmo de crecimiento del sector turístico y empresarial. Al mismo tiempo, buscan reducir los tiempos de espera y fortalecer los controles de seguridad, un desafío permanente en los grandes hubs de América Central.

Mejoras en la infraestructura y certificación internacional

La modernización no solo alcanza la tecnología, sino que también abarca la infraestructura y la atención al público. Entre los proyectos ejecutados en la terminal se encuentran la mejora de baños, pisos y pintura, la optimización del sistema de aire acondicionado, la ampliación del circuito de videovigilancia y la reparación de elevadores y gradas eléctricas. Cada una de estas obras responde a la meta de brindar instalaciones a la altura del flujo que recibe la terminal, así como garantizar la comodidad de los usuarios.

Un aspecto central de la estrategia implementada por la DGAC es la certificación del personal bajo normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). El objetivo es garantizar que todos los procedimientos y áreas de operación se adhieran a criterios internacionales de seguridad y calidad de servicio. De este modo, Guatemala refuerza la solidez institucional de su principal nodo aéreo al tiempo que potencia la experiencia de tránsito tanto para residentes como para visitantes extranjeros.

La suma de todas estas intervenciones posiciona al Aeropuerto Internacional La Aurora como una terminal en proceso de consolidación, orientada a cubrir las demandas del desarrollo turístico y económico del país. El aeropuerto reafirma su objetivo de ser una infraestructura moderna, segura y eficiente al servicio del bienestar de la población y de quienes llegan al territorio nacional.

La red nacional SINAPRESE reforzará su presencia

Guatemala pondrá en marcha un plan de seguridad y prevención de alcance inédito para la Semana Santa 2026, según anunció CONRED. Esta estrategia responde al incremento sostenido de turistas y al reconocimiento internacional que tienen las celebraciones guatemaltecas, declaradas patrimonio intangible de la humanidad.

El dispositivo contará con veintidós instituciones y el despliegue de tecnología avanzada, como drones de vigilancia, videovigilancia móvil y torres de observación, para ofrecer respuesta rápida en los principales destinos del país. Entre las medidas previstas, se instalarán bahías en playas públicas, lagos y parques nacionales, que funcionarán como centros de información y atención inmediata tanto para visitantes como para residentes.

La planificación contempla la presencia de puestos de gestión institucional en carreteras nacionales y zonas de tránsito elevado, con el fin de informar sobre el estado de las vías, proveer atención prehospitalaria y reforzar la protección de la ciudadanía. Durante los primeros preparativos, las autoridades establecieron los recursos humanos, logísticos y operativos que fortalecerán la atención al público.

