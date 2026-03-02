La Unión Europea evalúa endurecer sanciones ante intentos de interferencia en la transición judicial y electoral en Guatemala

foro de archivo :Vista de la fachada de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/Esteban Biba/Archivo

La Unión Europea ha manifestado su preocupación ante intentos de obstaculizar la renovación de autoridades judiciales y electorales en Guatemala, en un proceso clave que incide en la cooperación política y económica entre ambas regiones.

La Misión de Acompañamiento de la Unión Europea, que concluyó su tercera visita al país, alertó sobre la posible intervención de actores que buscarían manipular la transición de cargos en instituciones sujetas a renovación, o impulsar candidaturas que han sido vinculadas a acciones que debilitaron la democracia y el Estado de derecho, incluyendo aquellos que intentaron bloquear la transferencia pacífica del poder en 2023.

Según el comunicado difundido por la Unión Europea, esta situación ha motivado a la Misión a recomendar un análisis exhaustivo de la información y a considerar, si resulta pertinente, la aplicación de medidas como la ampliación de la lista de personas, grupos y entidades sujetas a sanciones dentro del régimen de medidas restrictivas adoptado para Guatemala.

La Unión Europea considera ampliar sanciones ante riesgos a la transición democrática en Guatemala

Entre las posibles acciones sugeridas por la Misión de Acompañamiento se encuentra la revisión y eventual ampliación de sanciones existentes, lo que implicaría un endurecimiento de la postura europea frente a actores identificados en maniobras contrarias a los principios democráticos. Este planteamiento responde a “información creíble” recibida por la delegación sobre el intento de influir indebidamente en los procesos de selección y designación de nuevos funcionarios en el Poder Judicial y en organismos electorales.

Dentro de los avances observados, la Misión destacó la decisión del Congreso de la República de Guatemala de realizar entrevistas públicas para la nominación de magistrados destinados a la Corte de Constitucionalidad. Este paso fue calificado por la delegación como un avance hacia la transparencia en los procesos de renovación institucional.

La Misión también valoró el trabajo de la Comisión de Postulación al reconsiderar la tabla de gradación para integrar la nómina de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, al atender criterios técnicos para permitir una evaluación más precisa de los candidatos. En este punto, la Misión resaltó la responsabilidad de los decanos de las facultades de Derecho integrantes de la Comisión, al tiempo que subrayó la importancia de que actúen “con la independencia y el rigor que la sociedad espera del prestigio del sector universitario”. Según Unión Europea, se espera que orienten su voto hacia perfiles de probada idoneidad y honorabilidad.

Corte Suprema de Justicia y Torre de Tribunales

Además, la Misión recordó explícitamente que los miembros de las comisiones de postulación están obligados, según la normativa vigente, a “analizar y votar por los distintos candidatos atendiendo a sus méritos, capacidad y honradez”, más allá del resultado numérico de cualquier tabla de gradación.

La estabilidad institucional, eje central de la relación bilateral entre Guatemala y la Unión Europea

La delegación de la Unión Europea en Guatemala enmarcó su actuación en un contexto internacional hostil hacia los valores democráticos, reafirmando la relevancia de la estabilidad política, la seguridad jurídica y el respeto a los derechos humanos como pilares de la relación bilateral. Para la Unión, el desarrollo de la cooperación política y económica depende de la existencia de instituciones “confiables, transparentes y alejadas de estructuras e intereses antidemocráticos vinculados a la corrupción, la captura institucional o el crimen organizado”.

En este sentido, la Unión Europea considera a Guatemala un socio relevante y mantiene su disposición a profundizar la colaboración, condicionando su apoyo a la consolidación de estructuras estatales libres de interferencias contrarias a los principios democráticos. Para la delegación, “esto continuará siendo posible en la medida en que se consoliden instituciones confiables, transparentes y alejadas de estructuras e intereses antidemocráticos vinculados a la corrupción, la captura institucional o el crimen organizado”.

La conclusión de esta tercera visita de la Misión de Acompañamiento de la Unión Europea refuerza el seguimiento internacional al proceso de selección y nombramiento de autoridades en Guatemala, en el umbral de las renovaciones judiciales y electorales programadas para 2026, manteniendo en agenda los riesgos detectados y las posibles respuestas ante desviaciones que amenacen el Estado de derecho.