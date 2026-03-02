Guatemala

La Unión Europea evalúa endurecer sanciones ante intentos de interferencia en la transición judicial y electoral en Guatemala

La delegación europea expresó inquietud por la influencia indebida en los procesos de selección de autoridades y recomendó analizar información reciente para determinar la pertinencia de actualizar la lista de sancionados en el país centroamericano

Guardar
foro de archivo :Vista de
foro de archivo :Vista de la fachada de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/Esteban Biba/Archivo

La Unión Europea ha manifestado su preocupación ante intentos de obstaculizar la renovación de autoridades judiciales y electorales en Guatemala, en un proceso clave que incide en la cooperación política y económica entre ambas regiones.

La Misión de Acompañamiento de la Unión Europea, que concluyó su tercera visita al país, alertó sobre la posible intervención de actores que buscarían manipular la transición de cargos en instituciones sujetas a renovación, o impulsar candidaturas que han sido vinculadas a acciones que debilitaron la democracia y el Estado de derecho, incluyendo aquellos que intentaron bloquear la transferencia pacífica del poder en 2023.

Según el comunicado difundido por la Unión Europea, esta situación ha motivado a la Misión a recomendar un análisis exhaustivo de la información y a considerar, si resulta pertinente, la aplicación de medidas como la ampliación de la lista de personas, grupos y entidades sujetas a sanciones dentro del régimen de medidas restrictivas adoptado para Guatemala.

La Unión Europea considera ampliar sanciones ante riesgos a la transición democrática en Guatemala

Entre las posibles acciones sugeridas por la Misión de Acompañamiento se encuentra la revisión y eventual ampliación de sanciones existentes, lo que implicaría un endurecimiento de la postura europea frente a actores identificados en maniobras contrarias a los principios democráticos. Este planteamiento responde a “información creíble” recibida por la delegación sobre el intento de influir indebidamente en los procesos de selección y designación de nuevos funcionarios en el Poder Judicial y en organismos electorales.

Dentro de los avances observados, la Misión destacó la decisión del Congreso de la República de Guatemala de realizar entrevistas públicas para la nominación de magistrados destinados a la Corte de Constitucionalidad. Este paso fue calificado por la delegación como un avance hacia la transparencia en los procesos de renovación institucional.

La Misión también valoró el trabajo de la Comisión de Postulación al reconsiderar la tabla de gradación para integrar la nómina de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, al atender criterios técnicos para permitir una evaluación más precisa de los candidatos. En este punto, la Misión resaltó la responsabilidad de los decanos de las facultades de Derecho integrantes de la Comisión, al tiempo que subrayó la importancia de que actúen “con la independencia y el rigor que la sociedad espera del prestigio del sector universitario”. Según Unión Europea, se espera que orienten su voto hacia perfiles de probada idoneidad y honorabilidad.

Corte Suprema de Justicia y
Corte Suprema de Justicia y Torre de Tribunales

Además, la Misión recordó explícitamente que los miembros de las comisiones de postulación están obligados, según la normativa vigente, a “analizar y votar por los distintos candidatos atendiendo a sus méritos, capacidad y honradez”, más allá del resultado numérico de cualquier tabla de gradación.

La estabilidad institucional, eje central de la relación bilateral entre Guatemala y la Unión Europea

La delegación de la Unión Europea en Guatemala enmarcó su actuación en un contexto internacional hostil hacia los valores democráticos, reafirmando la relevancia de la estabilidad política, la seguridad jurídica y el respeto a los derechos humanos como pilares de la relación bilateral. Para la Unión, el desarrollo de la cooperación política y económica depende de la existencia de instituciones “confiables, transparentes y alejadas de estructuras e intereses antidemocráticos vinculados a la corrupción, la captura institucional o el crimen organizado”.

En este sentido, la Unión Europea considera a Guatemala un socio relevante y mantiene su disposición a profundizar la colaboración, condicionando su apoyo a la consolidación de estructuras estatales libres de interferencias contrarias a los principios democráticos. Para la delegación, “esto continuará siendo posible en la medida en que se consoliden instituciones confiables, transparentes y alejadas de estructuras e intereses antidemocráticos vinculados a la corrupción, la captura institucional o el crimen organizado”.

La conclusión de esta tercera visita de la Misión de Acompañamiento de la Unión Europea refuerza el seguimiento internacional al proceso de selección y nombramiento de autoridades en Guatemala, en el umbral de las renovaciones judiciales y electorales programadas para 2026, manteniendo en agenda los riesgos detectados y las posibles respuestas ante desviaciones que amenacen el Estado de derecho.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaUnión Europeaelecciones de segundo gradoelección de magistrados del TSEmagistrados de la CCelección de Fiscal GeneralBernardo ArévaloCongreso de la República de GuatemalaOrganismo Judicial de Guatemala

Últimas Noticias

Detienen a dos oficiales de la Fuerza Pública sospechosos de alterar escena y sustraer bienes tras homicidio en playa costarricense

Los funcionarios fueron capturados por agentes judiciales y puestos a la orden del Ministerio Público. El caso se relaciona con el asesinato de un hombre de 36 años ocurrido el sábado anterior

Detienen a dos oficiales de

Marzo bajo el calor extremo en El Salvador: temperaturas sin precedentes y el riesgo invisible de más incendios

Las autoridades ambientales prevén que los registros térmicos en distintas regiones del país superen los promedios habituales en el inicio del año, mientras la ausencia de lluvias y vientos reduce la capacidad de ventilación atmosférica

Marzo bajo el calor extremo

Gobierno de Guatemala establece nuevo estado de prevención por 15 días, para combatir al crimen organizado

La prórroga anunciada por el presidente Bernardo Arévalo responde a los indicadores mostrados en los últimos meses, periodo en el que las autoridades reportaron una baja histórica en la cifra de homicidios y realizaron miles de operativos

Gobierno de Guatemala establece nuevo

El Gobierno dominicano presenta al Banco Mundial un plan estratégico de desarrollo turístico para Cabo Rojo y Enriquillo

La propuesta oficial busca transformar la provincia Pedernales y la región Enriquillo mediante inversiones enfocadas en la construcción de 4,700 habitaciones hoteleras, bienestar social y sostenibilidad, con colaboración internacional para identificar oportunidades clave

El Gobierno dominicano presenta al

Avanza en Panamá ley que exigirá agua sin costo en combos de comida rápida

La medida aplicará a todos los locales del país, exigirá transparencia en puntos de venta y contempla sanciones por incumplimiento.

Avanza en Panamá ley que

TECNO

Spotify y consumo de datos:

Spotify y consumo de datos: así influye la calidad de las canciones en tus megas

Paramount+ y HBO Max se unirán en un solo servicio de streaming: adiós a pagar doble

Crea stickers con Google Fotos gracias a esta nueva función que lo hace en segundos

Cómo cambiar el volumen de cada aplicación por separado en Android: paso a paso

Trabajó 600 horas extras por 18 meses para cumplir un sueño: tener su propio PC Gamer

ENTRETENIMIENTO

Bruno Mars prepara su regreso

Bruno Mars prepara su regreso a París con The Romantic y anticipa un disco que ya despierta expectativas

Harrison Ford recibió el Premio a la Trayectoria en los Actor Awards 2026: “Estoy en la mitad de mi carrera”

Pinocho se convierte en asesino serial en el primer adelanto de ‘Pinocchio Unstrung’

Cillian Murphy responde con humor a los rumores de encarnar a Voldemort en la serie de HBO Max

Quién es Alexis Stone, el maquillista que aseguró haberse disfrazado de Jim Carrey en los Premios César

MUNDO

Israel intensificó los bombardeos sobre

Israel intensificó los bombardeos sobre Teherán y atacó el aparato represor del régimen iraní

Macron amplía el arsenal nuclear francés y ofrece a ocho países europeos un sistema de disuasión atómica propio

Donald Trump delineó los objetivos de Estados Unidos en Irán y advirtió: “La gran oleada de ataques no ha sucedido”

El analista internacional Fabián Calle, sobre el ataque a Irán: “No hay casos de cambio de régimen por bombardeo”

Netanyahu visitó una zona alcanzada por la ofensiva iraní: “Si el régimen consigue armas nucleares, amenazará a la humanidad”