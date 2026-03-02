El Panel de Personas Expertas Independientes pide criterios de ética e independencia en elección de magistraturas y fiscal general en Guatemala

Fotografía de archivo de una panorámica de la Plaza de la Constitución y el Palacio Nacional de la Cultura, sede de Gobierno, en el centro histórico en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/David Toro

El Panel de Personas Expertas Independientes PEI-GT ha enviado cartas formales para recomendar criterios de selección en la inminente designación de magistraturas titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad CC y la elección del próximo Fiscal General del Ministerio Público.

Estas comunicaciones instan a las máximas autoridades de los tres poderes del Estado a priorizar perfiles éticos e independientes, y advierten sobre el riesgo de perpetuar estructuras si se designan a personas que ya ocupan cargos similares.

El objetivo es asegurar que estos procesos de renovación cumplan con las expectativas democráticas y respondan a estándares internacionales.

El Panel de Personas Expertas Independientes PEI-GT solicita elegir magistrados y fiscal general con criterios de independencia y ética

Desde su última misión en Guatemala, realizada entre el 2 y el 6 de febrero de 2026, el PEI-GT ha mantenido un seguimiento activo de los procedimientos escalonados para elegir a una magistratura titular y una suplente ante la Corte de Constitucionalidad, proceso que involucra al Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia CSJ y el Organismo Ejecutivo. De igual manera, el Panel vigila la inminente elección del futuro Fiscal General.

La entidad dirigió cartas individuales al presidente del Congreso, Luis Alberto Contreras Colindres; a la presidenta de la CSJ y de la Comisión de Postulación de Fiscal General, Claudia Lucrecia Paredes Castañeda; y al presidente de la República, César Bernardo Arévalo de León.

En ellas, el PEI-GT dejó constancia de que la decisión tendrá impacto sobre la integridad y legitimidad institucional del país, al tratarse de autoridades claves que interpretan y aplican el marco constitucional y garantizan el ejercicio de derechos fundamentales.

El Panel de Personas Expertas Independientes alertó sobre graves riesgos de criminalización e ilegalidad en la selección del fiscal general en Guatemala. (Cortesía: Impunity Watch en Español)

Énfasis en perfiles independientes y excluidos

A través de sus comunicaciones, el PEI-GT reiteró la importancia de seleccionar autoridades con un perfil idóneo, que incluya independencia frente a poderes fácticos, integridad ética, honorabilidad comprobable, vocación de servicio y compromiso con principios democráticos.

Entre estas características, el Panel subraya la necesidad de que los candidatos cuenten con una formación jurídica sólida, tal como lo establecen “los más altos estándares internacionales y antecedentes de buenas prácticas en otros países”.

La organización también estableció perfiles excluidos de estas candidaturas. El Panel recomienda expresamente que no sean designadas personas que hayan recibido sanciones internacionales, quienes hayan actuado contra valores democráticos o derechos humanos, o aquellos que hayan participado en acciones de criminalización.

Según el PEI-GT, estas exclusiones salvaguardan la integridad y la confianza social en las instituciones de justicia.

Transparencia y participación ciudadana como principios rectores

Las cartas del PEI-GT enfatizan otro eje central: la necesidad de procesos transparentes y abiertos a la ciudadanía. El Panel aconseja convocatorias públicas, igualdad de condiciones, publicación de los expedientes de aspirantes y la celebración de audiencias públicas.

Recomienda, además, la declaración explícita de conflictos de interés, para reducir riesgos de parcialidad y fortalecer la legitimidad del proceso.

El Panel advierte sobre la importancia de entender la renovación como un auténtico cambio de figuras. Una cita textual precisa que: “renovación, como su nombre lo dice, es cambio, algo nuevo; y desde el Panel se ha sostenido que ese cambio no será logrado en las más altas estructuras de la CC y MP, si las personas que ya ocupan otro cargo similar o en los otros órganos de justicia y persecución penal son seleccionadas.”

Por tanto, exhorta a evitar la designación de funcionarios actuales en instancias equivalentes, práctica que impide una verdadera renovación estructural.

El PEI-GT mantiene seguimiento sobre los procesos de selección en Guatemala

El PEI-GT asegura que continuará monitoreando el desarrollo y cumplimiento de estas recomendaciones en los procesos de designación indicados.

Las observaciones del Panel están disponibles para su consulta en su portal institucional www.panelaltascortesgt.org, donde se publican actualizaciones periódicas sobre la evolución de la selección de autoridades en Guatemala.