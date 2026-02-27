Guatemala

El cuerpo de Miguel Ángel Asturias será repatriado a Guatemala este año tras décadas en París

El anuncio coincide con la próxima publicación de un libro colectivo en honor al Nobel, impulsado por diversas fundaciones y artistas, que busca renovar la relación pública con la obra del escritor

Guardar
Un grupo de artistas y
Un grupo de artistas y organizadores posa con copias del libro 'Adoramos Miguel Ángel Retorno' durante un vernissage en una galería de arte, rodeados de diversas pinturas contemporáneas. (Cortesía Editorial Piedrasanta)

Miguel Ángel Asturias será repatriado a Guatemala: un retorno cultural acompañado por una antología multidisciplinaria

El retorno de Miguel Ángel Asturias a Guatemala se hará realidad este año, marcando una nueva etapa en la construcción de la identidad nacional. La noticia fue anunciada en la Ciudad de Guatemala por Sandino Asturias Valenzuela, politólogo, presidente de la Fundación Miguel Ángel Asturias y nieto del Nobel de Literatura. El anuncio tuvo lugar durante la presentación de Retorno, una antología poética que materializa el diálogo entre literatura y arte visual, según informó la Editorial Piedrasanta.

Actualmente, los restos del autor están en el cementerio Père Lachaise en París, debajo de una réplica de la Estela 14 de Ceibal. La repatriación era un tema pendiente para la familia Asturias. Sandino Asturias Valenzuela precisó: "El retorno no fue una decisión fácil, porque tenía que pasar el retorno, y este es el inicio del retorno“. Además, afirmó que la llegada de los restos ”nos hace más y mejores guatemaltecos“, ya que permite mantener vivo el diálogo con el legado artístico del Nobel.

Una multitud diversa de asistentes
Una multitud diversa de asistentes observa atentamente durante un evento cultural o inauguración de exposición en una galería bien iluminada. (Cortesía Editorial Piedrasanta)

Una antología que une generaciones a través del arte

La obra Retorno, estar de paso, siempre de paso estará disponible a partir del 20 de febrero de 2026. Se trata de un proyecto colectivo en el que participaron 32 artistas visuales. El libro propone una reinterpretación de la producción poética de Miguel Ángel Asturias mediante ilustraciones, esculturas, fotografías y propuestas conceptuales. Para Sandino Asturias Valenzuela, la publicación constituye “la primera visión colectiva, artística, profunda, de ese retorno que queremos de Miguel Ángel Asturias”.

De acuerdo con la Editorial Piedrasanta, es un volumen que conjuga letras y arte, impulsado junto con la Fundación Miguel Ángel Asturias y la Fundación Rozas Botrán. Este trabajo conjunto busca fortalecer el sentido de pertenencia a partir de la obra del escritor. Asturias Valenzuela señaló: "Estamos construyendo identidad nacional, porque tener el orgullo de un artista, dialogar con Miguel Ángel Asturias y poderlo plasmar en un libro, en una exposición, eso nos hace más y mejores guatemaltecos, y ese es el objetivo del retorno“.

Una imponente escultura de una
Una imponente escultura de una criatura mítica con alas y astas, expuesta en el Museum of Art and Archaeology, capta la atención de los visitantes que recorren la sala de exhibición. (Cortesía Editorial Piedrasanta)

Reconocimiento a la colaboración y al significado del retorno

El presidente de la Fundación Rozas Botrán, José Rozas-Botrán, dijo que el proyecto culmina un proceso en el que los artistas superaron barreras y hallaron inspiración en la figura de Miguel Ángel Asturias, mientras que la repatriación de los restos suma un significado especial a la iniciativa. Rozas-Botrán resaltó la relevancia de "darnos a conocer los artistas de lo extraordinarios que son como creadores inspirados en Miguel Ángel Asturias“, enfatizando que el retorno coincide con la realización de un proyecto colectivo sin precedentes en la escena cultural guatemalteca.

La colaboración entre la Fundación Rozas Botrán, la Fundación Miguel Ángel Asturias y la Editorial Piedrasanta consolida una acción que trasciende el homenaje y convierte la obra y memoria de Asturias en motor para el arte y el diálogo contemporáneo. La repatriación del Nobel ocurre en paralelo con la publicación de una de las antologías visual-poéticas más ambiciosas dedicadas a un escritor latinoamericano.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloMiguel Ángel AsturiasrepatriaciónLibro RetornoSandino AsturiasLiteraturaFundación Rozas BotránEditorial Piedrasanta

Últimas Noticias

La República Dominicana celebra el 182 aniversario de su independencia nacional

El país rememora la jornada histórica que determinó su emancipación, con actividades oficiales, manifestaciones culturales y reconocimientos internacionales a su trayectoria como Estado soberano y a los símbolos que consolidan la identidad nacional.

La República Dominicana celebra el

Ministra de salud concluyó gira en Chile para fortalecer regulación y acceso a medicamentos en Costa Rica

La delegación costarricense sostuvo encuentros con autoridades chilenas para analizar procesos regulatorio-sanitarios, mecanismos de registro de medicamentos y modelos de financiamiento, con el fin de identificar nuevas oportunidades en el sistema sanitario nacional

Ministra de salud concluyó gira

Hambre cero: República Dominicana acelera su ambicioso plan social para erradicar la desnutrición

El Gobierno dominicano anunció una expansión presupuestaria para sus redes de protección ciudadana. Con un enfoque en la seguridad alimentaria y el apoyo a sectores vulnerables, el país caribeño busca consolidarse como referente regional en la lucha contra la indigencia

Hambre cero: República Dominicana acelera

Nayib Bukele recibió las credenciales de nuevos embajadores: Japón, Uruguay, Guatemala y Palestina

El arribo de los representantes de Japón, Uruguay, Guatemala y Palestina marca un nuevo hito en el reconocimiento externo a la gestión del mandatario y el fortalecimiento de la cooperación económica y diplomática

Nayib Bukele recibió las credenciales

Luis Abinader anuncia histórico proyecto: República Dominicana tendrá puerto espacial antes de 2028

Durante su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, el presidente Luis Abinader informó sobre la construcción del primer puerto espacial dominicano, una iniciativa que marcará la entrada del país en la economía espacial global

Luis Abinader anuncia histórico proyecto:

TECNO

Empresa usa IA para ‘obligar’

Empresa usa IA para ‘obligar’ a sus empleados a decir “gracias” y “por favor” a los clientes

Amazon invierte USD 50.000 millones en OpenAI: revolución histórica de la nube

Google presenta Nano Banana 2: más velocidad, más precisión y mayor autonomía

iPhone 17, Pro y Pro Max: todas las diferencias entre modelos y precios 2026

WhatsApp gratis se acabó: ya es oficial una opción de pago Europa

ENTRETENIMIENTO

‘Bridgerton’ dedicó su temporada 4

‘Bridgerton’ dedicó su temporada 4 a dos integrantes de su equipo que murieron antes del estreno

Netflix ganó perdiendo: la paradoja de la mayor guerra de ofertas en la historia de Hollywood

Así fue el homenaje a Eric Dane en la serie ‘Grey’s Anatomy’, a una semana de su muerte

Jason Momoa reveló cómo adapta su alimentación según cada papel y cuándo prioriza la disciplina

Liam Neeson reveló por qué rechazó una película con Jackie Chan y sorprendió a los fans del cine de acción

MUNDO

Cuando una cama deshecha inspira

Cuando una cama deshecha inspira a millones: Tracey Emin consagrada en Londres

El Reino Unido ordenó retirar a todo el personal de su embajada en Irán por "la situación de seguridad"

La UE denuncia años de represión en Rusia en el undécimo aniversario del asesinato del opositor Boris Nemtsov

Nuevo ataque ruso sobre Kharkiv: un mueto en el noreste de Ucrania

10 escenarios posibles mientras crece la tensión entre EEUU e Irán