Un grupo de artistas y organizadores posa con copias del libro 'Adoramos Miguel Ángel Retorno' durante un vernissage en una galería de arte, rodeados de diversas pinturas contemporáneas. (Cortesía Editorial Piedrasanta)

Miguel Ángel Asturias será repatriado a Guatemala: un retorno cultural acompañado por una antología multidisciplinaria

El retorno de Miguel Ángel Asturias a Guatemala se hará realidad este año, marcando una nueva etapa en la construcción de la identidad nacional. La noticia fue anunciada en la Ciudad de Guatemala por Sandino Asturias Valenzuela, politólogo, presidente de la Fundación Miguel Ángel Asturias y nieto del Nobel de Literatura. El anuncio tuvo lugar durante la presentación de Retorno, una antología poética que materializa el diálogo entre literatura y arte visual, según informó la Editorial Piedrasanta.

Actualmente, los restos del autor están en el cementerio Père Lachaise en París, debajo de una réplica de la Estela 14 de Ceibal. La repatriación era un tema pendiente para la familia Asturias. Sandino Asturias Valenzuela precisó: "El retorno no fue una decisión fácil, porque tenía que pasar el retorno, y este es el inicio del retorno“. Además, afirmó que la llegada de los restos ”nos hace más y mejores guatemaltecos“, ya que permite mantener vivo el diálogo con el legado artístico del Nobel.

Una multitud diversa de asistentes observa atentamente durante un evento cultural o inauguración de exposición en una galería bien iluminada. (Cortesía Editorial Piedrasanta)

Una antología que une generaciones a través del arte

La obra Retorno, estar de paso, siempre de paso estará disponible a partir del 20 de febrero de 2026. Se trata de un proyecto colectivo en el que participaron 32 artistas visuales. El libro propone una reinterpretación de la producción poética de Miguel Ángel Asturias mediante ilustraciones, esculturas, fotografías y propuestas conceptuales. Para Sandino Asturias Valenzuela, la publicación constituye “la primera visión colectiva, artística, profunda, de ese retorno que queremos de Miguel Ángel Asturias”.

De acuerdo con la Editorial Piedrasanta, es un volumen que conjuga letras y arte, impulsado junto con la Fundación Miguel Ángel Asturias y la Fundación Rozas Botrán. Este trabajo conjunto busca fortalecer el sentido de pertenencia a partir de la obra del escritor. Asturias Valenzuela señaló: "Estamos construyendo identidad nacional, porque tener el orgullo de un artista, dialogar con Miguel Ángel Asturias y poderlo plasmar en un libro, en una exposición, eso nos hace más y mejores guatemaltecos, y ese es el objetivo del retorno“.

Una imponente escultura de una criatura mítica con alas y astas, expuesta en el Museum of Art and Archaeology, capta la atención de los visitantes que recorren la sala de exhibición. (Cortesía Editorial Piedrasanta)

Reconocimiento a la colaboración y al significado del retorno

El presidente de la Fundación Rozas Botrán, José Rozas-Botrán, dijo que el proyecto culmina un proceso en el que los artistas superaron barreras y hallaron inspiración en la figura de Miguel Ángel Asturias, mientras que la repatriación de los restos suma un significado especial a la iniciativa. Rozas-Botrán resaltó la relevancia de "darnos a conocer los artistas de lo extraordinarios que son como creadores inspirados en Miguel Ángel Asturias“, enfatizando que el retorno coincide con la realización de un proyecto colectivo sin precedentes en la escena cultural guatemalteca.

La colaboración entre la Fundación Rozas Botrán, la Fundación Miguel Ángel Asturias y la Editorial Piedrasanta consolida una acción que trasciende el homenaje y convierte la obra y memoria de Asturias en motor para el arte y el diálogo contemporáneo. La repatriación del Nobel ocurre en paralelo con la publicación de una de las antologías visual-poéticas más ambiciosas dedicadas a un escritor latinoamericano.