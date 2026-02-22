Tres escuelas nuevas impulsan la educación en Guatemala, con respaldo de Estados Unidos y Taiwán

Autoridades locales y representantes del Comando Sur de Estados Unidos participan en la inauguración de una de las nuevas escuelas en Guatemala (Foto cortesía @usembassyguate).

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala inauguró tres nuevas escuelas en los departamentos de Zacapa, Santa Rosa y Jutiapa, como parte de una iniciativa de cooperación internacional que busca fortalecer la educación, frenar la migración irregular y promover el desarrollo local.

La inversión supera los 2,3 millones de dólares e impactará a más de 275 estudiantes guatemaltecos de entre 5 y 11 años, según información oficial publicada por la sede diplomática estadounidense.

El proyecto fue realizado a través del Programa de Asistencia Humanitaria (HAP) del Comando Sur de Estados Unidos (U.S. Southern Command, SOUTHCOM), en coordinación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE).

Autoridades y estudiantes de una comunidad guatemalteca develan una placa conmemorativa durante la inauguración de una de las nuevas escuelas construidas con apoyo internacional (Foto cortesía Embajada de E.E.U.U. en Guatemala).

Además, contó con el apoyo de la Embajada de Taiwán en Guatemala y la colaboración de autoridades locales. Según el comunicado oficial publicado por la Misión diplomática, la inauguración de estas escuelas responde a prioridades de política exterior enfocadas en la estabilidad regional y la seguridad.

Infraestructura, cooperación internacional y prevención de la migración infantil

Las nuevas instalaciones educativas, identificadas como:

Escuela Garita Chapina en Moyuta, Jutiapa

Escuela Paso de Caballos en Casillas, Santa Rosa

Escuela Monte Grande en Río Hondo, Zacapa,

Estas infraestructuras han sido diseñadas para atender necesidades de infraestructura y aumentar el acceso a la educación primaria en zonas rurales. Cada centro escolar se equipó con mobiliario y recursos donados por la Embajada de Taiwán, lo que, según el comunicado, refleja la cooperación de socios democráticos y confiables en la región.

Aula de computación equipada en una de las nuevas escuelas rurales de Guatemala (Foto cortesía Embajada de Estados Unidos en Guatemala).

La Embajada, destacó que estas tres escuelas beneficiarán a comunidades vulnerables y contribuirán a mejorar las oportunidades para la niñez guatemalteca. El proyecto busca prevenir el reclutamiento de menores por organizaciones criminales transnacionales y desincentivar la migración irregular hacia el norte, en línea con los objetivos de la política America First y la Estrategia de Seguridad Nacional impulsada por el presidente Donald J. Trump.

Cooperación internacional y estrategia regional

El comunicado oficial estadounidense subrayó que el trabajo conjunto con la Embajada de Taiwán y el gobierno de Guatemala se orienta a crear condiciones favorables para la prosperidad y el desarrollo de las comunidades. “Este esfuerzo, con apoyo de la Embajada de Taiwán en Guatemala y trabajando en conjunto con Guatemala, refleja la importancia de la cooperación entre socios confiables para lograr resultados concretos”, señala el texto publicado por la representación diplomática.

La iniciativa forma parte de un marco estratégico más amplio, enfocado en asegurar que el hemisferio occidental se mantenga libre de influencias extranjeras consideradas hostiles y en proteger cadenas de suministro críticas. De acuerdo con la Embajada, la construcción y entrega de estas escuelas representa un ejemplo de cómo Estados Unidos y sus aliados impulsan la estabilidad regional a través de proyectos educativos.

Un representante del Comando Sur de Estados Unidos corta la cinta junto a autoridades locales durante la inauguración de una de las nuevas escuelas construidas en Guatemala (Foto cortesía Embajada de EE. UU. en Guatemala).

La participación del USACE en este tipo de proyectos marca una ampliación de su tradicional trabajo en obras de infraestructura como ferrocarriles, carreteras y puertos, extendiendo su alcance al desarrollo social y educativo. El comunicado de la delegación estadounidense destaca que estas acciones buscan “inspirar a futuras generaciones de guatemaltecos a defender los principios de libertad y democracia”.

La inauguración coincide con las celebraciones por el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, un contexto que, según la sede diplomática, refuerza el compromiso histórico del país con los valores democráticos y la promoción de oportunidades educativas en el continente americano.