Guatemala

Tres escuelas nuevas impulsan la educación en Guatemala, con respaldo de Estados Unidos y Taiwán

El proyecto tuvo una inversión de más de dos millones de dólares, donde se atenderán a más de 275 niños, como parte de una estrategia para promover prosperidad y frenar la migración

Guardar
Autoridades locales y representantes del
Autoridades locales y representantes del Comando Sur de Estados Unidos participan en la inauguración de una de las nuevas escuelas en Guatemala (Foto cortesía @usembassyguate).

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala inauguró tres nuevas escuelas en los departamentos de Zacapa, Santa Rosa y Jutiapa, como parte de una iniciativa de cooperación internacional que busca fortalecer la educación, frenar la migración irregular y promover el desarrollo local.

La inversión supera los 2,3 millones de dólares e impactará a más de 275 estudiantes guatemaltecos de entre 5 y 11 años, según información oficial publicada por la sede diplomática estadounidense.

El proyecto fue realizado a través del Programa de Asistencia Humanitaria (HAP) del Comando Sur de Estados Unidos (U.S. Southern Command, SOUTHCOM), en coordinación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE).

Autoridades y estudiantes de una
Autoridades y estudiantes de una comunidad guatemalteca develan una placa conmemorativa durante la inauguración de una de las nuevas escuelas construidas con apoyo internacional (Foto cortesía Embajada de E.E.U.U. en Guatemala).

Además, contó con el apoyo de la Embajada de Taiwán en Guatemala y la colaboración de autoridades locales. Según el comunicado oficial publicado por la Misión diplomática, la inauguración de estas escuelas responde a prioridades de política exterior enfocadas en la estabilidad regional y la seguridad.

Infraestructura, cooperación internacional y prevención de la migración infantil

Las nuevas instalaciones educativas, identificadas como:

  • Escuela Garita Chapina en Moyuta, Jutiapa
  • Escuela Paso de Caballos en Casillas, Santa Rosa
  • Escuela Monte Grande en Río Hondo, Zacapa,

Estas infraestructuras han sido diseñadas para atender necesidades de infraestructura y aumentar el acceso a la educación primaria en zonas rurales. Cada centro escolar se equipó con mobiliario y recursos donados por la Embajada de Taiwán, lo que, según el comunicado, refleja la cooperación de socios democráticos y confiables en la región.

Aula de computación equipada en
Aula de computación equipada en una de las nuevas escuelas rurales de Guatemala (Foto cortesía Embajada de Estados Unidos en Guatemala).

La Embajada, destacó que estas tres escuelas beneficiarán a comunidades vulnerables y contribuirán a mejorar las oportunidades para la niñez guatemalteca. El proyecto busca prevenir el reclutamiento de menores por organizaciones criminales transnacionales y desincentivar la migración irregular hacia el norte, en línea con los objetivos de la política America First y la Estrategia de Seguridad Nacional impulsada por el presidente Donald J. Trump.

Cooperación internacional y estrategia regional

El comunicado oficial estadounidense subrayó que el trabajo conjunto con la Embajada de Taiwán y el gobierno de Guatemala se orienta a crear condiciones favorables para la prosperidad y el desarrollo de las comunidades. “Este esfuerzo, con apoyo de la Embajada de Taiwán en Guatemala y trabajando en conjunto con Guatemala, refleja la importancia de la cooperación entre socios confiables para lograr resultados concretos”, señala el texto publicado por la representación diplomática.

La iniciativa forma parte de un marco estratégico más amplio, enfocado en asegurar que el hemisferio occidental se mantenga libre de influencias extranjeras consideradas hostiles y en proteger cadenas de suministro críticas. De acuerdo con la Embajada, la construcción y entrega de estas escuelas representa un ejemplo de cómo Estados Unidos y sus aliados impulsan la estabilidad regional a través de proyectos educativos.

Un representante del Comando Sur
Un representante del Comando Sur de Estados Unidos corta la cinta junto a autoridades locales durante la inauguración de una de las nuevas escuelas construidas en Guatemala (Foto cortesía Embajada de EE. UU. en Guatemala).

La participación del USACE en este tipo de proyectos marca una ampliación de su tradicional trabajo en obras de infraestructura como ferrocarriles, carreteras y puertos, extendiendo su alcance al desarrollo social y educativo. El comunicado de la delegación estadounidense destaca que estas acciones buscan “inspirar a futuras generaciones de guatemaltecos a defender los principios de libertad y democracia”.

La inauguración coincide con las celebraciones por el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, un contexto que, según la sede diplomática, refuerza el compromiso histórico del país con los valores democráticos y la promoción de oportunidades educativas en el continente americano.

Temas Relacionados

Embajada de Estados UnidosGuatemalaEscuelasDonaciónTaiwán

Últimas Noticias

Asfura convocará su primer Consejo de Ministros para aprobar reducción y fusión de instituciones estatales en Honduras

Esta medida estratégica, considerada el eje inicial de su mandato tras la toma de posesión el 27 de enero, responde a la presión por contener el gasto estatal y adecuar el aparato público a las limitaciones fiscales.

Asfura convocará su primer Consejo

La tumba del Santo Hermano Pedro será expuesta en Antigua Guatemala por el 400 aniversario de su nacimiento

El acceso excepcional permitirá a los asistentes orar ante restos considerados incorruptos y presenciar documentación histórica, en el marco de un evento que prevé alta participación y turnos de voluntariado para acompañar a los peregrinos

La tumba del Santo Hermano

Triatletas completan el recorrido en bicicleta y encaran la etapa final del IRONMAN 70.3 San Salvador

El triatlón de resistencia extrema transforma el centro turístico de Apulo en el punto de partida para atletas de todo el mundo que buscan superar sus límites en la exigente cita deportiva del calendario internacional

Triatletas completan el recorrido en

Segregación escolar en Panamá: el Museo del Canal reconstruye la memoria afrocaribeña excluida del relato oficial

El estudio identifica espacios comunitarios que surgieron para garantizar alfabetización y preservar identidad cultural.

Segregación escolar en Panamá: el

Más que útiles, sueños: El dibujo de un estudiante salvadoreño para Nayib Bukele

La llegada de materiales y dispositivos electrónicos ha beneficiado a una amplia población estudiantil, cumpliendo la instrucción de entrega y dando cobertura a comunidades rurales y urbanas

Más que útiles, sueños: El

TECNO

Cuáles son las mejores canciones

Cuáles son las mejores canciones de Willie Colón, según la IA

Therian: por qué algunos adolescentes se identifican como animales y cuándo preocuparse

Criptomonedas en tiempo real: cotizaciones hoy, domingo 22 de febrero de 2026

Top 10 de funciones de Excel que todo profesional debe saber, según Harvard

Steam regala Paragnosia, un juego de terror y anomalías: así puedes añadirlo gratis a tu biblioteca

ENTRETENIMIENTO

Se reveló la foto policial

Se reveló la foto policial de Shia LaBeouf tras su arresto por un altercado en Nueva Orleans

La esposa de James Van Der Beek dedicó un mensaje a la familia de Eric Dane: “Extrañaremos a nuestros chicos”

Las inesperadas confesiones de Leighton Meester y Penn Badgley que cambian la visión sobre “Gossip Girl”

Daniel Radcliffe confiesa cómo las escenas bajo el agua de “Harry Potter” casi lo llevan al límite

Una canción de Metallica alcanza un récord histórico en plataformas digitales

MUNDO

La Unión Europea pidió a

La Unión Europea pidió a EEUU que respete el acuerdo comercial alcanzado el año pasado tras la subida de aranceles de Trump

El superportaaviones USS Gerald R. Ford ingresó al Mediterráneo en medio de la presión militar de EEUU sobre Irán

Las maniobras ocultas del régimen iraní ante una posible guerra con EEUU y sus planes de supervivencia

El papa León XIV dijo que “la paz en Ucrania no puede posponerse” y volvió a pedir un alto el fuego inmediato

Tensión en Irán: estudiantes universitarios protagonizaron una nueva jornada de protestas contra el régimen