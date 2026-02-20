Guatemala

Seguro Social de Guatemala selecciona a 90 nuevos miembros para el Cuerpo de Salvamento Acuático

Las incorporaciones permitirán ampliar la capacidad operativa de los equipos encargados de resguardar la integridad de visitantes en distintos destinos acuáticos durante la semana santa 2026

Participantes y espectadores se congregan
Participantes y espectadores se congregan en una playa de arena oscura durante la Eliminatoria del Cuerpo de Salvamento IGSS, con puestos y sombrillas creando un ambiente animado al atardecer. ( Web Instituto Guatemalteco de Seguridad So)

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) ha iniciado el proceso de selección de salvavidas para la Semana Santa 2026 con pruebas físicas y capacitaciones especializadas, buscando reforzar el único Cuerpo de Salvamento Acuático a nivel nacional para proteger a la población en playas, lagos y centros recreativos durante el periodo de mayor afluencia turística.

La selección se realiza en el Puerto San José, en Escuintla, donde cada aspirante debe superar una carrera de 1.300 metros en tierra y una prueba de 1.500 metros de natación, junto con capacitaciones en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y técnicas de salvamento acuático que incluyen prevención, identificación de alfaques y simulacros de rescate acuático. Estos entrenamientos buscan asegurar que únicamente los candidatos con el mejor rendimiento y conocimientos puedan sumarse oficialmente al servicio durante la celebración religiosa.

Reforzamiento para Semana Santa 2026

El doctor Mynor Mejía, jefe de la Sección de Seguridad e Higiene del IGSS, destacó que la meta principal es aumentar la capacidad de respuesta y prevención del Cuerpo de Salvamento para cuidar a quienes visitan zonas acuáticas durante la Semana Santa. “Daremos cobertura a 14 playas, dos lagos y dos centros recreativos”, explicó Mejía, lo que implica una estrategia integral de resguardo en los principales destinos turísticos acuáticos del país.

Finalizadas las pruebas, noventa de los 125 aspirantes serán seleccionados para incorporarse a los 60 miembros activos del Cuerpo de Salvamento del IGSS. De esta forma, el equipo sumará un total de 150 salvavidas para esa temporada, con el objetivo de optimizar la vigilancia y la atención en situaciones de emergencia.

Rigurosidad y exigencia en las pruebas

Cristian Benavente, integrante del Cuerpo de Salvamento, señaló el alto nivel de exigencia de las pruebas, remarcando que los participantes son “atletas que deben tener las capacidades para finalizar una prueba tan exigente”, haciendo énfasis en el compromiso y la condición física requerida para el puesto.

Desde 1950, el Cuerpo de Salvamento del IGSS se ha consolidado como el único ente nacional en su tipo, asegurando décadas de experiencia y protocolos por excelencia en la prevención de accidentes acuáticos.

Los protagonistas del proceso de selección

Erick Cruz, ganador absoluto de la competencia, expresó su satisfacción tras superar a rivales reconocidos dentro y fuera del país: “Me siento muy feliz de haber ganado esta eliminatoria del IGSS. Estaba un poco preocupado porque había competidores fuertes, salvavidas y diferentes nadadores de Guatemala”, dijo el atleta, quien subrayó la rigurosidad de su preparación.

Cada año, el IGSS organiza este proceso con el propósito de mantener un estándar elevado en la selección, capacitación y desempeño de sus salvavidas, condición esencial para responder ante emergencias durante los días más concurridos del calendario turístico en Guatemala.

Se activa plan de seguridad integral

El gobierno de Guatemala implementará un dispositivo de seguridad de escala inédita durante la Semana Santa 2026, combinando tecnología avanzada, monitoreo permanente y la colaboración de más de veintidós instituciones estatales y religiosas, para proteger a los casi cuatro millones de visitantes previstos y preservar un patrimonio cultural reconocido mundialmente. Esta operación responde tanto a la reciente inscripción de la Semana Santa como patrimonio intangible de la humanidad por la UNESCO, como al notorio aumento del turismo y los desafíos logísticos derivados de la economía informal y el creciente flujo de fieles.

El plan bautizado Tradiciones Seguras 2026 tendrá una duración continua desde el martes 17 a las 17:00 y cubrirá todas las actividades ligadas a la Cuaresma yla Semana Santa, según anunció el viceministro de Gobernación Williams Cameros. Entre sus innovaciones, destacan un sistema de video vigilancia móvil y el despliegue de una docena de drones junto a dieciséis torres de observación, que acompañarán el recorrido de los cortejos religiosos e informarán en tiempo real ante cualquier incidente.

Impacto turístico y expectativas para 2026

El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) proyecta una afluencia de 3,8 millones de personas para la Semana Santa 2026, un 11 % más que el año anterior, cuando la cifra llegó a 3,4 millones, incluyendo 150 mil turistas extranjeros. Este incremento motivó la implementación del actual esquema de seguridad y atención, orientado tanto a garantizar la celebración religiosa como a potenciar el atractivo turístico del país.

El dispositivo de control y las campañas de información buscarán mantener el descenso de la criminalidad registrado durante los últimos años en Semana Santa. Además, la participación en ferias internacionales y la promoción digital forman parte de la estrategia multilateral para consolidar el flujo de visitantes y la proyección cultural de Guatemala.

