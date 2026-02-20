Las autoridades de Guatemala desarticulan red de accesorios en Granja Pavón

Desarticulan venta de accesorios de teléfonos en Pavon

Las autoridades de seguridad reportaron la desarticulación de un esquema de venta ilícita de accesorios de celulares en el centro carcelario Granja Pavón, tras una requisa nocturna motivada por una denuncia de extorsión interpuesta por un interno. Durante la operación se incautaron 9 celulares, 21 audífonos, 29 cables, 5 cargadores, 30 protectores y 2 kits de reparación.

Adicionalmente,los agentes encontraron 40paquetes con posible droga y una pesadestinada al pesaje de sustancias, resultado del mismo procedimiento. Lasdenuncias pueden realizarse de manera anónimay confidencial al número 1533, y el SistemaPenitenciario de Guatemala aseguró seguimiento a losreportes a través de sus redes sociales.

En otro operativo efectuado en el centro de detención de Chimaltenango, el personal localizado e incautó 4armas de fuego y municiones. En paralelo, continúa el enrolamiento digital biométrico para mantener actualizada la información de la población privada de libertad.

Hallan caleta con teléfonos y alcohol en Pavón

Este es el segundo hallazgo que realiza el Sistema Penitenciario, hace 16 días , en una requisa nocturna en el Centro de Rehabilitación Pavón, encabezada por la Fuerza élite y la Policía Nacional Civil de Guatemala, permitió descubrir una nueva caleta con teléfonos celulares y bebidas alcohólicas, en el marco de una ofensiva institucional contra el ingreso de objetos ilícitos a las cárceles.

Durante la intervención, más de 600 agentes participaron en la inspección del recinto carcelario en Fraijanes y localizaron una estructura subterránea de varios metros de profundidad destinada a ocultar artículos no autorizados. El saldo oficial incluyó decenas de teléfonos, una antena satelital, un arma de fuego, municiones, una granada, radio comunicadores y cajasde cerveza. Las autoridades precisaron que la cantidad exacta de objetos yde cajas de cerveza incautadas todavía estaba en proceso de verificación.

El procedimiento, realizado el 14 de enero de 2026, fue presentado por la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) como parte de un plan permanente para reforzar la seguridad y mantener el control total en los centros de reclusión. El comunicado del organismo remarcó la meta institucional de promover la transparencia y el cumplimiento de las normas dentro del sistema.

La DGSP señaló que la ubicación de esta caleta se suma a otros hallazgos recientes en el mismo penal. La estrategia oficial apunta a fortalecer las operaciones para impedir el flujo de ilícitos en las prisiones de Guatemala.

Las denuncias de corrupción y negligencia agravan crisis en centros penitenciarios

Graves deficiencias en la reconstrucción de centros carcelarios y persistencia de corrupción quedaron en evidencia tras la fiscalización encabezada por José Chic, subjefe del bloque VOS, quien denunció el estancamiento de las obras, la falta de condiciones dignas para el personal penitenciario y el elevado nivel de corrupción que afecta al sistema. Las autoridades reconocieron la crisis, admitiendo que incluso la vigilancia a los guardias penitenciarios se encuentra bajo sospecha militar y que se proyectan cambios drásticos, como la renovación total de la guardia y el nombramiento gradual de nuevos altos mandos durante este año.

Durante la sesión en que participaron funcionarios del Ministerio de Gobernación, autoridades del Sistema Penitenciario y la Policía Nacional Civil (PNC), se advirtió sobre la urgencia de reactivarlos trabajos en al menos 11centros penitenciarios, señalados como prioridad. Entre los incidentes recientes, se destacó un enfrentamiento armado dentro de Pavón, momento en el cual se desconectaron los servicios de rayos X por causas no esclarecidas, lo que obstaculizó los controles internos.

El diputado José Chic denunció intentos de desacreditar el proceso con acusaciones falsas de uso fraudulento de 3.000 carnés en la votación. (Cortesía: Congreso de la República)

Situación actual y medidas en curso

El hallazgo. Según verificó Chic tras una visita a la cárcel preventiva Renovación I, persiste la precariedad para los guardias, que deben pernoctar al aire libre, y continúan las incautaciones de drogas y bienes ilícitos. La situación llevó al parlamentario a cuestionar enérgicamente el papel de las autoridades, en particular después de comprobar en los registros más recientes nuevos decomisos dentro de los centros.

El ministro de Gobernación informó que se ha conformado un fondo de USD 84 millones para construir y equipar las cárceles pendientes. En el caso específico de la cárcel de Masagua, Escuintla, se avanzó al conformar la comisión liquidadora que dará cierre a la etapa de pre-inversión y se lanzará una nueva convocatoria para licitar la construcción, con estimación de iniciar las obras en abril.

Corrupción estructural. Autoridades de Gobernación admitieron el “serio nivel de corrupción” que enfrenta el sistema penitenciario, problema que se extiende a los precios inflados de productos dentro de las cárceles por decisiones administrativas. Paralelamente, se mantiene un puesto de control militar próximo a los centros, encargado de requisar incluso a los propios guardias por sospechas de complicidad con internos.