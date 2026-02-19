La cuarta edición del Concurso Nacional de Fotografía Sacra en Guatemala abre convocatoria para captar Semana Santa

Una procesión religiosa nocturna con una carroza iluminada y miles de devotos llenan las calles de Guatemala, destacando la fe en la Cuarta edición del Concurso de Fotografía Sacra. (Foto Sacra Guatemala)

La cuarta edición del Concurso Nacional de Fotografía Sacra en Guatemala convoca a fotógrafos de todo el país a registrar la riqueza visual de la Cuaresma y la Semana Santa, declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por su profundo valor identitario. El certamen, organizado por Foto Sacra con el respaldo del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) y el Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala (Cnpag), busca no solo capturar los elementos artísticos y espirituales de la tradición, sino también consolidar una memoria colectiva a través del lente de profesionales y aficionados.

La premiación está prevista para el 17 de mayo en San José El Viejo, donde se anunciarán los ganadores de un pasaje aéreo para dos personas a Petén con todos los gastos pagados, un televisor de 55 pulgadas y Q2 mil 500 para los tres primeros lugares. Además, cada uno de ellos recibirá la impresión en canvas de su obra. Se entregarán distinciones adicionales como los reconocimientos Sergio Cruz, Impacto Visual y A la fotografía Antigüeña, en honor a los aportes visuales más destacados.

Un certamen que refuerza la identidad y la tradición

Danny Gamboa, fundador de Foto Sacra, explicó que el concurso surgió desde la convicción de que la fotografía es clave para preservar el legado espiritual y cultural de Guatemala. Sostuvo que cada edición contribuye a consolidar el valor de la Semana Santa, ya que las nuevas generaciones documentan y narran, a través de imágenes, “la luz, los colores de las alfombras, la devoción y los detalles de los cortejos”, lo que renueva la percepción colectiva de estas festividades. Con información del Diario Centroamérica.

Según el conservador del Cnpag, Javier Quiñónez, la celebración de la Semana Santa representa una fusión de fe, arte y comunidad: “Hemos decidido sumarnos debido al resultado positivo de tres ediciones anteriores”.

Una multitud acompaña la procesión de la Semana Santa en Antigua Guatemala, donde penitentes con túnicas moradas llevan un anda con imágenes religiosas.

Bases y requisitos para participar

La convocatoria para el 4.º concurso nacional de fotografía Sacra está abierta con el objetivo de reunir imágenes de la celebración tradicional en Guatemala. El certamen, que invita a participantes de todo el país, acepta fotografías que hayan sido tomadas entre el Miércoles de Ceniza y el Domingo de Resurrección del año 2026.

Quienes deseen participar deben enviar tres imágenes, las cuales pueden ser capturadas con celular, cámara o drone, en cualquiera de los formatos disponibles, tanto color como blanco y negro. No existe ningún costo de inscripción para esta convocatoria.

Nelo Mijango, miembro del jurado, remarcó la importancia de registrar la esencia de esta festividad anual a través de la fotografía.

El significado de la fotografía sacra

La fotografía sacra plasma imágenes de naturaleza religiosa y mística, reunidas en álbumes que narran historias y sirven como instrumentos de devoción. Este tipo de fotografía documenta, de acuerdo con los organizadores, “la historia visual de un sacrificio”, evocando tanto admiración como debate en torno a su función y simbolismo dentro de la cultura guatemalteca.