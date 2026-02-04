El sistema penitenciario de Guatemala localiza nueva caleta con ilícitos en Centro de Rehabilitación Pavón

Fuerza élite de la DGSP decomisó una cantidad significativa de artículos ilícitos. (Foto: Sistema Penitenciario de Guatemala)

El hallazgo de una nueva caleta con teléfonos y licor durante una requisa nocturna en la Granja de Rehabilitación Pavón, en Guatemala, marcó un nuevo avance en la lucha contra el ingreso de objetos prohibidos en las cárceles, según informó la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP).

Durante el operativo, la Fuerza élite de la DGSP decomisó una cantidad significativa de artículos ilícitos. La institución describió el resultado del procedimiento como el retiro de “cientos de ilícitos”, en una operación que busca consolidar el control en los centros penitenciarios.

Las autoridades resaltaron la importancia de estas acciones dentro de la estrategia general de la DGSP, orientada a mantener “orden y control total en todos los centros”. El mensaje institucional subrayó además el compromiso con la transparencia y la seguridad, valores que identifican este tipo de intervenciones.

Las acciones marcan un nuevo avance en la lucha contra el ingreso de objetos prohibidos en las cárceles. (Foto: Sistema Penitenciario de Guatemala)

La requisa en Pavón es solo un ejemplo más de la presión constante sobre quienes intentan introducir objetos no permitidos en las prisiones. La DGSP insistió en que estos esfuerzos forman parte de un plan sostenido para impedir el flujo de elementos prohibidos y garantizar el cumplimiento de las normas dentro del sistema penitenciario.

Caleta localizada 14 de enero de 2026

El hallazgo de una caleta subterránea de varios metros de profundidad en la Granja de Rehabilitación Pavón evidenció la persistencia de prácticas para ocultar objetos prohibidos dentro del complejo carcelario de Fraijanes. Este descubrimiento tuvo lugar durante una operación conjunta de la Fuerza élite del Sistema Penitenciario y la Policía Nacional Civil, que movilizó a más de 600 agentes en el recinto.

La intervención se inscribe en un plan permanente enfocado en reforzar la seguridad y restringir el acceso a artículos ilícitos. El recuento oficial incluyó decenas de teléfonos celulares, una antena satelital, un arma de fuego, municiones, una granada, radiocomunicadores y bebidas alcohólicas.

Las autoridades indicaron, en ese entonces, que las cifras podrían variar, ya que aún no se había determinado la cantidad total de cajas de cerveza ni el número exacto de objetos incautados.

La caleta, utilizada para almacenar principalmente cajas de cerveza, se suma a una práctica ya detectada en otra intervención reciente dentro del mismo centro penitenciario.

Nueva Caleta identificada en la Granja de Rehabilitación Pavón, en Guatemala. (Foto: Sistema Penitenciario de Guatemala)

Las acciones buscan recuperar el control de los centros de detención y consolidar la presencia institucional. La finalidad es reducir los riesgos asociados a la tenencia de armas, tecnología de comunicación y bebidas alcohólicas por parte de los internos en la Granja de Rehabilitación Pavón.

Guatemala bajo estado de sitio hasta el 16 de febrero

La declaratoria de estado de sitio en Guatemala entró en vigor el 18 de enero de este año, como respuesta a una escalada de violencia atribuida a pandillas y organizaciones criminales. La medida, que permanecerá activa hasta el 16 de febrero, pretende frenar la ola de agresiones que ha sacudido al país en las últimas semanas.

La declaratoria de estado de sitio en Guatemala busca frenar la escalada de violencia de pandillas y restablecer la justicia nacional hasta el 16 de febrero. (Foto: Ministerio de Gobernación de Guatemala)

Según las autoridades, esta decisión forma parte de una estrategia para recuperar el control de instituciones capturadas y restablecer la justicia nacional. La situación se agravó tras el fallecimiento de 11 elementos policiales en ataques coordinados por grupos delictivos, lo que incrementó la preocupación en la sociedad guatemalteca.

Durante ese mismo fin de semana de enero, las cárceles de Guatemala registraron disturbios y motines en distintas regiones. Simultáneamente, grupos criminales perpetraron asesinatos contra agentes de la Policía Nacional Civil, intensificando el clima de inseguridad y obligando a las autoridades a reforzar las medidas de control.

La implementación del estado de sitio conlleva restricciones a algunos derechos y el despliegue reforzado de fuerzas policiales y militares. El objetivo principal es restituir el orden y limitar la capacidad de acción de las organizaciones criminales en las zonas más afectadas.