Guatemala

El ciclo escolar 2026 inicia con renovación de miles de escuelas en Guatemala

La nueva etapa educativa comenzó con instalaciones modernizadas y el lanzamiento de medidas para mejorar las condiciones de aprendizaje, respaldadas por inversiones públicas y la incorporación de personal docente en todo el país

El inicio del ciclo escolar 2026 marca un nuevo capítulo para Guatemala al reunir a millones de niños, niñas y jóvenes de todo el país en sus aulas, con la promesa de una educación fortalecida y mejores condiciones. El gobierno, ha implementado un ambicioso programa de remozamiento y ampliación educativa que, según palabras del presidente, busca transformar la historia nacional al ofrecer a la comunidad educativa un entorno más digno y adecuado.

Al concluir este proceso de renovación, se han modernizado más de 22 mil escuelas y al menos un millón 700 mil niños asisten hoy a instalaciones mejoradas.

La gestión continuó durante los meses de vacaciones, con trabajos enfocados en garantizar que los establecimientos estuvieran listos para el regreso a clases. El presidente, al inaugurar formalmente el ciclo lectivo, en la Escuela Oficial Mixta, San Antonio Serchil, departamento de San Marcos. afirmó que están remozando 30 escuelas por día, una cifra que busca cubrir progresivamente todo el territorio.

“Hoy comenzamos juntos este ciclo escolar, y ustedes representan a toda Guatemala”, expresó el presidente, quien reiteró que la comunidad educativa se beneficia con espacios limpios y seguros gracias a un esfuerzo sostenido iniciado dos años atrás para rescatar la educación nacional.

Destacó la adquisición de nuevo mobiliario y la reparación integral de infraestructura —pisos, drenajes, ventanas— orientadas a generar felicidad entre los estudiantes y satisfacción en los padres de familia.

La transformación también incluye la contratación de 28 mil nuevos docentes, una medida que, según el mandatario, fortalecerá la calidad de la enseñanza y permitirá atender a una matrícula creciente. La apertura de 524 institutos de nivel básico este año permitirá que al menos 25 mil jóvenes en igual número de comunidades, pueblos y aldeas continúen su educación, algo hasta ahora inaccesible en muchas zonas rurales.

El ciclo escolar público representa una apuesta por el futuro educativo

Este inicio se consolida como una fecha de esperanza para miles de familias, en un momento en el que el país apuesta por dejar atrás años de postergación y fragilidad en su sistema educativo.

Según la ministra de Educación, Anabella Giraca, el nuevo ciclo representa más que un trámite; es la renovación de un compromiso social, un espacio donde la confianza se deposita en la escuela y donde se forjan expectativas de transformación profunda.

Giraca subrayó la magnitud del sistema educativo guatemalteco, uno de los más extensos y diversos de la región, tanto por territorio como por la variedad de realidades que abarca.

La funcionaria pidió no perder de vista que gran parte del progreso radica en recuperar lo esencial: “No se puede hablar en serio de cambios si antes no se recupera lo esencial: que la escuela sea un lugar digno para estar”, afirmó durante su intervención. Atribuyó los avances recientes al fortalecimiento de ese “piso” fundamental, que empieza a consolidarse tras largos años de estancamiento institucional y desatención.

Uno de los avances más destacados para el ciclo actual es la creación de nuevos distritos de supervisión escolar, con los que se espera alcanzar la cifra de 1.300 en todo el país, según explicó Giraca.

Este año damos un paso decisivo”, anunció, recalcando la importancia de mejorar el acompañamiento de las escuelas en todo el territorio guatemalteco. Además, la ministra hizo hincapié en la ampliación de acciones de educación extraescolar y en el fortalecimiento de la atención a poblaciones vulnerables, como los migrantes retornados.

Por su parte, la vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, destacó el papel central de la educación pública como un motor de oportunidades, al participar en el inicio de un nuevo ciclo escolar.

Enfatizó que “la alimentación escolar es más que salud ,es fuerza”, resaltando la inversión de su gobierno para reducir la desnutrición infantil y respaldar a los estudiantes.

Dirigiéndose alumnos y profesores, Herrera subrayó la importancia de la vocación docente en la formación académica y personal delos niños y niñas. Hizo un llamado a proteger a los estudiantes de cualquier tipo de violencia dentro y fuera de los centros educativos, promoviendo espacios donde prevalezca el respeto.

La vicepresidenta animó a los niños a aprender a diario, compartir conocimientos y mantener sus sueños a pesar de las dificultades. Sostuvo que, con esfuerzo, es posible alcanzar metas en distintos campos, mencionando a varios ciudadanos reconocidos por su laboren diversos sectores.

