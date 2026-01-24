Guatemala

Guatemala recibe doble reconocimiento en Fitur 2026 por innovación y sostenibilidad en turismo

El país centroamericano recibe importantes reconocimientos en Madrid, al destacar con un estand que integra tecnología y herencia maya, y por su estrategia climática aplicada al sector turístico

Guardar
El stand de Guatemala en
El stand de Guatemala en Fitur 2026 incluyó elementos tradicionales y tecnología. / Cortesía Gobierno de Guatemala

Guatemala obtuvo dos importantes galardones en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, celebrada en Madrid, donde fue distinguida por presentar “un stand delicado, elegante y dotado de belleza ancestral”, y también por su estrategia climática aplicada al sector turístico, según informó Prensa Libre.

El comité organizador del evento premió a la nación centroamericana en la categoría de Países y Regiones, reconociendo la creatividad y el impacto visual del espacio diseñado para proyectar una imagen país sólida, innovadora y alineada con tendencias mundiales del turismo. De acuerdo con lo reportado por Prensa Libre, el jurado destacó que el stand guatemalteco integró cuatro elementos esenciales: madera, hilos textiles de color, una gran pantalla piramidal y la imagen de glifos mayas.

El diseño, según el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), representó un esfuerzo institucional orientado a mostrar a Guatemala como un destino turístico diverso, competitivo y de alto valor cultural, natural y humano. El espacio fue concebido como una experiencia integral que buscó generar conexión emocional, interés comercial y recordación de marca, indicó Prensa Libre.

La distinción obtenida por Guatemala en Fitur se suma a los reconocimientos otorgados a Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) y Egipto en la misma categoría. Por su parte, el Grupo Piñero de República Dominicana fue reconocido por su participación sostenible, al igual que el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Castelldefels y Turismo de Galicia.

Este galardón posiciona a Guatemala
Este galardón posiciona a Guatemala a nivel internacional como un destino turístico relevante. /Cortesía Gobierno de Guatemala

De acuerdo con el Inguat, el stand de Guatemala incorporó tecnología y tradición en un espectáculo sensorial. El espacio combinó video mapping, una barra de degustaciones y efectos sonoros, además de la proyección del Pentagrama Maya, que enlaza la cosmovisión ancestral con la tecnología contemporánea. La experiencia incluyó un espejo digital interactivo con máscaras de danzantes mayas, animaciones 3D inspiradas en Tikal y en el patrimonio vivo del país, junto con una experiencia basada en los nahuales, elementos fundamentales de la cosmovisión maya.

“Cada elemento fue pensado para mirar, saborear, interactuar e imaginar el próximo viaje”, explicó el Inguat. El objetivo fue trasladar a un diseño minimalista la representación de la naturaleza, arquitectura, artesanía y tradición que caracterizan a Guatemala.

Harris Whitbeck, director del Inguat, subrayó que la institución busca cada año elevar el nivel del mensaje que Guatemala proyecta en Fitur. En esta ocasión, se enfatizó que el país es un destino multidimensional, profundamente conectado con más de tres mil años de historia ancestral. “El stand expresa una cultura viva, dinámica, abierta y en constante movimiento. Al mismo tiempo, muestra una Guatemala contemporánea, moderna y conectada con el futuro. Este concepto fue desarrollado y validado en coordinación con el Ministerio de Cultura y Deportes”, señaló Whitbeck durante el evento, en declaraciones recogidas por Prensa Libre.

El desarrollo del stand también contó con la colaboración del artista guatemalteco Willy Posadas, reconocido por su trabajo con tecnología de mapping, quien aportó a la traducción del concepto milenario a una experiencia visual contemporánea, según lo explicado por Whitbeck.

El stand guatemalteco también contó
El stand guatemalteco también contó con animaciones 3D y video mapping inspirados en la cultura maya./ Cortesía Gobierno de Guatemala

La delegación guatemalteca estuvo integrada por representantes del Inguat y por las ministras de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso Sierra; de Economía, Gabriela García; y de Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Orantes, quienes participaron en una agenda paralela de reuniones para fortalecer la presencia de Guatemala en el mercado internacional.

Respecto al presupuesto destinado a la participación en esta edición de Fitur, el Inguat precisó que la inversión ascendió a $650,000, monto presupuestado anualmente y que, según la entidad, ha demostrado generar un retorno claro sobre la inversión, reflejado en el crecimiento sostenido de visitantes no residentes. “El turismo debe generar impacto, por lo que los fondos públicos deben invertirse de forma estratégica y sin temor. Mantener recursos inmovilizados no produce beneficios para el país”, sentenció Whitbeck a Prensa Libre.

Además del premio al mejor stand, la Cámara de Turismo de Guatemala (Camtur) se hizo acreedora del Premio Excelencias Turísticas en la categoría Verde 2025, gracias a la Estrategia de Acción Climática para el Turismo. Estos reconocimientos se entregaron en el marco de la edición 2026 de Fitur, considerada como uno de los encuentros turísticos más relevantes a nivel global.

Temas Relacionados

GuatemalaFitur 2026ReconocimientosDelegación guatemaltecaInguatCámara de Turismo de Guatemala

Últimas Noticias

El FMLN sostiene que participará en las elecciones presidenciales de 2027 en El Salvador

La izquierda salvadoreña definió su hoja de ruta para los próximos comicios, permitirá candidatos no afiliados y dará autonomía a las bases para pactar coaliciones en cada territorio

El FMLN sostiene que participará

Nacimiento de una cría de ballena en la costa de Acajutla: registro excepcional en aguas salvadoreñas

Este hecho inusual resalta la importancia de las aguas salvadoreñas como corredor biológico para especies migratorias y refuerza los esfuerzos de monitoreo en el litoral del país

Nacimiento de una cría de

Recolección de desechos en ríos de Ciudad de Panamá supera las 250 mil toneladas en 2025

El volumen de desechos recolectados el año pasado creció frente a años previos, en un contexto de alta carga contaminante en las cuencas que desembocan en la bahía

Recolección de desechos en ríos

Ultra Volcanes 2026: El Salvador recibe a corredores regionales en las laderas de su volcán más emblemático

El Parque Natural Cerro Verde será testigo de la Ultra Volcanes 2026, evento que reunirá a atletas de élite y aficionados de la región en distintas distancias y trazados que recorren volcanes y rutas protegidas

Ultra Volcanes 2026: El Salvador

Más de 300,000 salvadoreños ya acceden gratis a cursos de la plataforma Certifícate impulsada por el Gobierno

La iniciativa del Ejecutivo salvadoreño suma nuevas rutas de aprendizaje y talleres en tecnología e idiomas, facilitando recursos educativos a personas y empresas, con clases sin costo, horarios flexibles y acceso desde cualquier lugar

Más de 300,000 salvadoreños ya

TECNO

Cómo ponerle contraseña a mi

Cómo ponerle contraseña a mi WhatsApp Web para que nadie vea mis chats

Top 10 animes para ver en maratón este fin de semana

Steve Jobs y la obsesión por los detalles: la lección que el CEO de Airbnb aprendió y la Generación Z rechaza

No contestar llamadas spam es un grave error: por qué y qué responder exactamente

Nokia 1100: cuánto cuesta nuevo y cuándo salió

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Jean-Claude Van Damme contó los

Jean-Claude Van Damme contó los problemas de su juventud antes del éxito en el cine: “La gente no sabe lo sensible que soy”

El creador de Hannah Montana salió a desmentir una posible inspiración en la película de Lizzie McGuire

Dua Lipa denunció la masacre “sin precedentes” perpetrada por el régimen de Irán: “No puede ser silenciada”

La historia detrás de la única estrella del Paseo de la Fama de Hollywood que no se puede pisar

Lo que pocos conocen sobre “Rata de dos patas”: a quién iba dirigida realmente la icónica canción

MUNDO

Alerta en India: confirman cinco

Alerta en India: confirman cinco casos del letal virus Nipah cerca de Calcuta

La catedral gótica de Kentucky restaura sus gárgolas tras 125 años

Descubren en Roma un santuario de Hércules de hace 2.400 años

Volodimir Zelensky dijo que las conversaciones con Rusia y Estados Unidos en Abu Dabi “fueron constructivas”

Las conversaciones entre Ucrania, Rusia y EEUU para poner fin a la guerra continuarán en Abu Dabi la próxima semana