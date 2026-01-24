Guatemala recibe doble reconocimiento en Fitur 2026 por innovación y sostenibilidad en turismo

El stand de Guatemala en Fitur 2026 incluyó elementos tradicionales y tecnología. / Cortesía Gobierno de Guatemala

Guatemala obtuvo dos importantes galardones en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, celebrada en Madrid, donde fue distinguida por presentar “un stand delicado, elegante y dotado de belleza ancestral”, y también por su estrategia climática aplicada al sector turístico, según informó Prensa Libre.

El comité organizador del evento premió a la nación centroamericana en la categoría de Países y Regiones, reconociendo la creatividad y el impacto visual del espacio diseñado para proyectar una imagen país sólida, innovadora y alineada con tendencias mundiales del turismo. De acuerdo con lo reportado por Prensa Libre, el jurado destacó que el stand guatemalteco integró cuatro elementos esenciales: madera, hilos textiles de color, una gran pantalla piramidal y la imagen de glifos mayas.

El diseño, según el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), representó un esfuerzo institucional orientado a mostrar a Guatemala como un destino turístico diverso, competitivo y de alto valor cultural, natural y humano. El espacio fue concebido como una experiencia integral que buscó generar conexión emocional, interés comercial y recordación de marca, indicó Prensa Libre.

La distinción obtenida por Guatemala en Fitur se suma a los reconocimientos otorgados a Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) y Egipto en la misma categoría. Por su parte, el Grupo Piñero de República Dominicana fue reconocido por su participación sostenible, al igual que el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Castelldefels y Turismo de Galicia.

Este galardón posiciona a Guatemala a nivel internacional como un destino turístico relevante. /Cortesía Gobierno de Guatemala

De acuerdo con el Inguat, el stand de Guatemala incorporó tecnología y tradición en un espectáculo sensorial. El espacio combinó video mapping, una barra de degustaciones y efectos sonoros, además de la proyección del Pentagrama Maya, que enlaza la cosmovisión ancestral con la tecnología contemporánea. La experiencia incluyó un espejo digital interactivo con máscaras de danzantes mayas, animaciones 3D inspiradas en Tikal y en el patrimonio vivo del país, junto con una experiencia basada en los nahuales, elementos fundamentales de la cosmovisión maya.

“Cada elemento fue pensado para mirar, saborear, interactuar e imaginar el próximo viaje”, explicó el Inguat. El objetivo fue trasladar a un diseño minimalista la representación de la naturaleza, arquitectura, artesanía y tradición que caracterizan a Guatemala.

Harris Whitbeck, director del Inguat, subrayó que la institución busca cada año elevar el nivel del mensaje que Guatemala proyecta en Fitur. En esta ocasión, se enfatizó que el país es un destino multidimensional, profundamente conectado con más de tres mil años de historia ancestral. “El stand expresa una cultura viva, dinámica, abierta y en constante movimiento. Al mismo tiempo, muestra una Guatemala contemporánea, moderna y conectada con el futuro. Este concepto fue desarrollado y validado en coordinación con el Ministerio de Cultura y Deportes”, señaló Whitbeck durante el evento, en declaraciones recogidas por Prensa Libre.

El desarrollo del stand también contó con la colaboración del artista guatemalteco Willy Posadas, reconocido por su trabajo con tecnología de mapping, quien aportó a la traducción del concepto milenario a una experiencia visual contemporánea, según lo explicado por Whitbeck.

El stand guatemalteco también contó con animaciones 3D y video mapping inspirados en la cultura maya./ Cortesía Gobierno de Guatemala

La delegación guatemalteca estuvo integrada por representantes del Inguat y por las ministras de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso Sierra; de Economía, Gabriela García; y de Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Orantes, quienes participaron en una agenda paralela de reuniones para fortalecer la presencia de Guatemala en el mercado internacional.

Respecto al presupuesto destinado a la participación en esta edición de Fitur, el Inguat precisó que la inversión ascendió a $650,000, monto presupuestado anualmente y que, según la entidad, ha demostrado generar un retorno claro sobre la inversión, reflejado en el crecimiento sostenido de visitantes no residentes. “El turismo debe generar impacto, por lo que los fondos públicos deben invertirse de forma estratégica y sin temor. Mantener recursos inmovilizados no produce beneficios para el país”, sentenció Whitbeck a Prensa Libre.

Además del premio al mejor stand, la Cámara de Turismo de Guatemala (Camtur) se hizo acreedora del Premio Excelencias Turísticas en la categoría Verde 2025, gracias a la Estrategia de Acción Climática para el Turismo. Estos reconocimientos se entregaron en el marco de la edición 2026 de Fitur, considerada como uno de los encuentros turísticos más relevantes a nivel global.