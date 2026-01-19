El presidente de Guatemala Bernardo Arévalo asiste a homenaje por agentes fallecidos en servicio

Nueve policías fallecieron en Guatemala tras el recrudecimiento de la violencia.

El presidente de la República, Bernardo Arévalo participó en el acto de entrega de banderas a los familiares de las víctimas, gesto que reafirmó el reconocimiento al sacrificio de los policías caídos.

Durante la ceremonia, el mandatario manifestó indignación contra quienes atacaron a los agentes, resaltando que el crimen no solo afecta a la institución policial, sino que representa una afrenta a todo el país. Dirigió un llamado de solidaridad a los compañeros de las víctimas y a la sociedad, poniendo de relieve que la ciudadanía está cansada de la violencia originada por individuos dispuestos a matar de manera traicionera.

El jefe de Estado recordó el compromiso de los agentes de seguridad, quienes, al unirse a la Policía Nacional Civil, eligieron servir a la patria por vocación y sentido de deber, convirtiéndose en defensores de la sociedad guatemalteca.

“El sacrificio de estos agentes no será en vano porque su ejemplo nos guiará para proteger a la sociedad”, señaló. También aseguró que se emplearán todos los recursos necesarios para que los responsables sean capturados y que “estos crímenes no quedarán impunes”.

En sus palabras, el presidente destacó que la labor de los agentes fallecidos continuará a través de sus compañeros, quienes mantendrán la voluntad de servicio y el compromiso de garantizar la seguridad de Guatemala. Finalizó afirmando la determinación institucional de no negociar ni retroceder ante la acción de los criminales.

Nueve agentes de la Policía Nacional Civil fallecieron el fin de semana a manos de las pandillas.

El ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda reconoció el sacrificio de los agentes caídos de la Policía Nacional Civil (PNC) en un acto oficial, subrayando el profundo impacto de las recientes pérdidas. “Nada, nada absolutamente nos prepara para mirar de frente este dolor”, expresó, enfatizando que detrás de cada uniforme existía una vida, una familia y proyectos por cumplir.

En su exposición, Villeda anunció que instituirá de inmediato la condecoración para los agentes caídos como gesto de justicia y reconocimiento. “El honor también se documenta y la memoria también se protege con actos”, subrayó al comunicar la medida.

El mensaje estuvo dirigido especialmente a las familias, a quienes remarcó que no solo entregaron miembros de la fuerza, sino seres queridos con la convicción de servir a Guatemala.

El ministro destacó que los agentes fueron víctimas tras la retoma del control de las cárceles y manifestó que, pese a los ataques recibidos, la institución no puede ceder y sus miembros cumplieron con su deber.

“Ellos se van con honor, con respeto de la institución y gratitud de Guatemala”, afirmó Villeda, reafirmando el compromiso de apoyar a los familiares y de preservar el legado de responsabilidad y humanidad dejado por los agentes.

El director policial David Custodio Botero, dirigió un mensaje a las familias de los agentes caídos, expresando que “su dolor es también el de la Policía Nacional Civil y el gobierno de Guatemala”. Sostuvo que honrarán la memoria de los fallecidos, asegurando que “sus nombres quedarán inscritos en la historia”.

Marcadores de evidencia se encuentran en la escena donde agentes de policía fueron asesinados en ataques reportados después de que las fuerzas de seguridad retomaron el control de una prisión que alberga a líderes de pandillas, en Villanueva, en las afueras de la Ciudad de Guatemala, el domingo 18 de enero de 2026. (AP Foto/Moisés Castillo)

Francisco Pérez, capellán de la PNC, acompañó a la familia de los agentes fallecidos al recordar que ofrendar la vida por proteger a miles de personas representa un sacrificio inmenso.

Durante la ceremonia, Pérez citó el Salmo 103:15-16 para subrayar la fragilidad humana: “El hombre, como la hierba son sus días; florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella, y pereció, y su lugar no la conocerá más”.

Los nueve agentes de la Policía Nacional Civil fallecidos son: Claudia Azucena Muñoz Ramos, Samuel Valentín Matul Obispo, José Efraín Revolorio Barrera, Luis Alexander Zetino Pérez, Fernando Alexander Batres Ordoñez, Geovani Darío Tecu Sesam, Sammy Iván López García, Diana Rosmery Chávez Alarcón y Frallan Wiliam Medrano Pernillo.

En el desarrollo de la ceremonia, hicieron una reseña de cada uno de los agentes, con fecha y lugar de nacimiento, así como datos laborales y tiempo de servicio.

La Policía Nacional Civil de Guatemala enfrenta días de profunda conmoción tras el fallecimiento de nueve agentes. En respuesta, el Gobierno encabezado por Bernardo Arévalo declaró tres días de luto nacional, ordenando que la bandera ondee a media asta tanto en el Palacio Nacional como en las diversas entidades estatales.