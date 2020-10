Los consejos de Brenda Haines para tener una casa ordenada en tiempos de aislamiento

Leamos - Brenda Haines

Brenda Haines estudió Diseño de Interiores y durante muchos años trabajó preparando las vidrieras de reconocidas marcas. Encontró así un interesante nicho de mercado para comenzar con su empresa y se convirtió en organizadora profesional: una experta en asesorar sobre la organización de espacios y la magia del orden. Desde 2017 dicta en la Escuela Argentina de Negocios el primer curso de Organizador Profesional para viviendas, oficinas y locales. Además, tiene una tienda online y ha dictado workshops por todo el país. Su libro Tu espacio organizado fue un éxito.

En una entrevista a cargo de Carolina Balbiani en el marco de Experiencia Leamos, la gurú del orden brindó consejos para una mejor organización del hogar en tiempos de COVID-19. “Es el momento para ordenar el lavadero”, comenzó. Con el virus, este espacio se convirtió en una especie de laboratorio de la casa, donde se conservan los elementos de limpieza, el alcohol en gel, el barbijo, los zapatos y las prendas que se utilizan para hacer las compras: “si contamos con un espacio para guardar todos estos nuevos elementos, es clave --y fantástico-- ordenarlo y organizarlo”. Y si no se cuenta con un cuarto en especial, de todas formas es necesario organizar el espacio de la casa destinado a lavar la ropa o a guardar los artículos de limpieza, “ya sea un pequeño espacio en la cocina o en el balcón, o un simple placard en el pasillo, ese mini-lugar tiene que estar”.

Orden en casa

Hoy más que nunca, la casa se transformó en oficina, aula, gimnasio y lugar de distensión a la vez, ¿cómo mantenerlo todo en orden? Para la diseñadora, un hogar se ordena a fondo una sola vez. El que lo hace por arriba o mete todo en un cajón no está ordenado, sino haciendo un intento de orden que durará poco. “Si ordenamos una casa a fondo, de verdad, con criterio y sentido común, metiéndonos en todos los lugares que no nos queremos meter, no volverá a desordenarse”. El lío diario no volverá a hacer ruido, porque si hay un objeto fuera de lugar en una casa organizada, ni siquiera molestará visualmente.

Otro consejo: no dejar a la vista objetos que no tengan uso cotidiano. En especial, en las mesada de la cocina o el escritorio: “Podemos dejar la cafetera, la tostadora, aquellos elementos que sabemos que vamos a usar, pero el resto, lo sacamos ¡a menos que tengamos una mesa de metros y metros!”. Por más que un elemento nos fascine, es necesario ser conscientes y funcionales con el espacio que tenemos: “Yo puedo tener una fuente de frutas hermosa, pero si no hay lugar, si no me queda ni un hueco para cortar una cebolla, por más linda que sea, la fuente no va y la fruta irá a la heladera”.

