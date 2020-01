En 1959, un alemán viaja desde Buenos Aires a Bariloche siguiendo a una pareja con tres hijos. La compañía parece fortuita; el alemán dice que no se atreve a cruzar solo la ruta del desierto. Pero en realidad, tiene otros intereses: no quiere alejarse de Lilith, una rubiecita de 12 años con problemas de crecimiento, ni de su madre que está embarazada de —probablemente— mellizos. El alemán no es otro que Josef Mengele y está obsesionado con retomar sus experimentos con ellas.