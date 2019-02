—El coaching no es psicología ni la reemplaza. Ni siquiera la imita. El coaching es muy bueno para inspirar, para definir metas y acompañar en el proceso de concretarlas. Pero definitivamente no se pueden trabajar psicopatologías. El coaching no tiene ningún tipo de influencia en problemas basales de la personalidad de las personas. Hay que ser muy cuidadoso con eso. Lamentablemente, por la masificación del coaching salen profesionales sin experiencia que ofrecen cosas que no son y eso puede producir mucho daño. Es como un psicólogo que empieza a atender tres años antes de recibirse. Otra confusión es la de los coachs que se arrogan los cambios con frases como "hago que las cosas sucedan". El cambio lo hace la persona, no lo logra el coach. Está bien para el márketing, pero la realidad es que las personas cambian si quieren cambiar.