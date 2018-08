—Sin dudas. Hace poco me invitaron a Colombia para dar una conferencia sobre cómo enamorar clientes. Quienes leyeron el libro me han dicho que también les va mejor en sus relaciones personales y laborales. Eso sucede, por un lado, porque seducir no es más que persuadir y la persuasión es útil en todos los ámbitos de la vida: en el personal, en el social y en el romántico. Y en segundo lugar, porque las relaciones sociales y románticas son importantes para la mayor parte de las personas, y cuando estás mejor en ese aspecto de tu vida lo irradiás en el resto.