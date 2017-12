El dinero no alcanza: a él lo cría la abuela y al hermano una familia en buena posición. Dos infancias paralelas que casi no se tocan. Dos juventudes un poco más cercanas con alguna que otra experiencia compartida (la noche en la pensión, el almuerzo con la abuela). Dos hijos preguntándose quién fue su madre, tratando de componer su retrato con recuerdos ajenos. Entonces, el destino interviene y se cobra otra muerte joven, esta vez la del hermano. Pratolini nos aclara que el libro no es una obra de ficción, sino un intento de expiar la culpa por su falta de amor fraternal.