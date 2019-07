–Esfuerzo, trabajo y tener coraje para no dejar pasar las oportunidades. Yo hasta los 20 años no sabía leer ni escribir, ni que había algo más allá del pueblo donde vivía. Pero no me quedé lamentándome por el destino que me había tocado. Decidí salir a conquistar el mundo. Hoy, con 80 años recién cumplidos, estoy feliz y orgulloso por todo lo que conseguí.