"El miedo y la incertidumbre que sentí esos días fueron abrumadores, algo que no podía superar –continúa él–. Las noticias decían 'Viene el huracán', y empecé a ver cómo los árboles se caían. El no saber nada de mis familiares por días me estaba volviendo loco. Una vez que pude comunicarme con ellos y supe que estaban bien puse manos a la obra, contactándome con las personas que fuese necesario para reconstruir la isla", explica el intérprete de Fuego de noche, nieve de día.