Siempre negó su participación en los hechos de La Tablada. En una entrevista que circula en YouTube, señala sobre su actuación en el MTP y el rol de Gorriarán Merlo: "Me invitaron a escribir allí (en la revista 'Entre Todos') y lo hice muy a gusto. Me fui enganchando con ellos y ayudé a que se fuera formando un grupo de gente con ideales revolucionarios, pero muy cristianos y seriamente comprometidos. En ese grupo se fue sumando cada vez más gente, y en Nicaragua se sumó Enrique Gorriarán Merlo, que se había comprometido a no volver a la lucha armada. Y se convirtió en una figura muy atrayente para los jóvenes: tenía pasta para eso. Por eso, el hecho lamentable de La Tablada no fue hecho por el MTP, sino por Gorriarán Merlo… Fue cosa de él. El tramó el copamiento del cuartel, que llevó a la muerte a tantos jóvenes, y a los demás a la cárcel".