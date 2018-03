–Me han llamado Juanito, que deriva de mi nombre Joan, responsabilidad de mi padre. Me han apodado Cani, un apodo espontáneo de la calle. Y me han llamado Tordo, no por "doctor" (en esa época no hablábamos al vesre), sino por mi afición a comer aceitunas, como el pájaro. Hasta que un representante, Horacio de la Vega, me puso Nano, símil en catalán del porteño pibe, que Argentina adoptó apenas arribé en 1969. Lo que sí, nunca me cambié de nombre, como mi hermano Eudaldo, que al odiar el suyo de telenovela, se hacía llamar Carlos… ¿Cómo me gusta a mí que me llamen? Me da igual, mientras lo hagan con cariño (risas).