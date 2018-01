–¿Qué te llevás de tu última visita?

–Mucha alegría. Hay personas que me preguntan en las redes: "¿Por qué estás tan feliz?". ¡¿Pero cómo no lo voy a estar…?! Si estuve en mis pagos rodeada de gente que me quiere y me brinda sólo amor y contención. Ellos fueron mi gran refugio después de terminar un noviazgo de cinco años (N. de la R.: Con el Pelado Guillermo López –47–). Viví unos días hermosos y, en verdad, tenía pensado quedarme hasta el 8, pero se me adelantó la vuelta por una gran propuesta.