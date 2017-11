“Una de cada 8 mujeres desarrolla cáncer de mama. Hoy soy esa ellas. La buena noticia es que tengo el grupo más glorioso de familiares y amigos que me apoya y me cuida, así como un seguro médico fantástico a través de mi sindicato. La mala noticia es que no todas las mujeres son tan afortunadas, así que luchemos contra todos los tipos de cáncer y hagamos de la salud universal una realidad”.