Calu Rivero: "Cuando querés resolver cosas, te presentás ante la Justicia"

La actriz y referente feminista confesó que la última vez que vio a su denunciado en televisión decidió no volver a informarse sobre el tema: "Su mensaje fue muy oscuro; sugirió que las víctimas éramos culpables si a él le pasaba algo. Yo no me voy a hacer cargo de eso".