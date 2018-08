Peña, "la jurado del pueblo", asegura: "Será el Bailando más corto y, por ende, el más raro de la historia, por eso no podía faltar yo… No perdonaré la falta de trabajo. Uno puede fallar, porque el arte es imperfecto y eso lo mantiene vivo. Pero lo que no puede faltar es la disciplina y el esfuerzo. Seré dura con los que creen que la tiene 'de taquito', y aún peor, ¡con los que lo crean y además se quejen del puntaje! Y voy a emocionarme con quienes se la jueguen arriesgándose a los caminos difíciles. A mí me puede lo extraordinario".