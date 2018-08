"Mi familia me nutre, los observo, los escucho. Mi influencia va desde el dj más top de Ibiza a Peppa Pig. Las perspectivas estéticas de Mica y Cande, las tendencias que propone Fran, los tips de baile de Juani, el mundo nuevo que me abre Lolo, y las opiniones de mi mujer –Guille Valdes– sobre el show y hasta mi propia imagen. Todo se refleja en la producción. No hay nada más lindo que dejarme enseñar por ellos".