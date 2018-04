Luego la hija de Maradona enumero las virtudes de Claudia con amor y dedicación: "Aprendí mucho de vos, y estoy orgullosa de saber quien y como fuiste. Muchas veces te rete y me enoje por ser tan noble con ciertas personas que no valían la pena, hoy ya más grande entiendo que es tu forma de ser y te admiro más que antes. Me enseñaste que amar es algo muy valioso y que no cualquiera puede hacerlo, me enseñaste que el respeto es sagrado, el amor es incondicional y que siempre se puede seguir adelante. Que la vida se transita aunque te caigas y te levantes mil veces. Lealtad Villafañe: agradezco tenerte, agradezco haber vivido tantas cosas sabiendo que estaban tus brazos para abrazarme y consolarme. Tu calma era mi remedio para sobrellevar cualquier cosa que se viniera. Agradezco haber sido junto a Dal tu prioridad. Gracias Ma, me diste cátedra de lo que es la vida, de lo que es amar. Gracias vida mía, mi vieja es de otro planeta!"