Luego, Iavícoli le preguntó si tendría un "encuentro oculto" con Jimena y él retrucó: "Estoy muy enamorado, pero a mí me encanta jugar. Aunque llevo una vida con una medida profundamente espiritual. Mis amigos me dicen '¿qué te pasa Pedro?, ¿en qué te estás convirtiendo?, no bebés, no fumás, estás hecho un místico'. Llevo una vida muy recogida".