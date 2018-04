"Para mí fue muy grosso, dadas las circunstancias en las que estoy; emotivamente, te pega muy fuerte. Cuando me encontré frente a Francisco traté de contarle lo que me pasa. Le dije que estoy pasando por una situación de enfermedad. Me tocó la frente, me hizo la señal de la cruz y me dio su bendición. Entonces me quedé sin palabras. Se me hizo un nudo en el pecho y no pude hablar más. Fue un pase energético increíble; me llenó de fuerza. Me duró todo el día la emoción", describe Pachano el encuentro con Francisco.