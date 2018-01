Pero el tiempo pasó, la actualidad es otra, y hace unas semanas Rivero admitió en una charla radial con Catalina Dlugi que sí había sufrido acoso, aunque sin mencionar al actor. "Yo lo que desmentí fue lo de abuso sexual, absolutamente. Pero yo fui parte de un acoso. Por eso todo mi apoyo a las personas y las actrices que lo sufrieron. A mí nadie me lo tiene que contar, yo lo viví en carne propia. De hecho, estoy escribiendo para poder sacármelo de encima. A mí eso me incomodó por mucho tiempo. Esto se tiene que acabar. A mí me modificó. Tres años dejé la actuación por eso. No voy a llevar el tema a la Justicia porque no creo que la justicia argentina sea lo mejor que tenemos, pero sí quiero sacármelo de mi cuerpo contándolo. Uno puede hablar de lo vivido, de lo experimentado. Lo viví, lo experimenté y tengo la capacidad de hablar de eso… Y celebro que se deje de elevar a la gente que está haciendo las cosas mal. Esto no tiene que pasar. No lo podemos permitir. Y tampoco me gusta que las mujeres defiendan lo que es indefendible", explicó por primera vez. Luego llegaría su descargo en Twitter.