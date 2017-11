Cuando le preguntaron qué hacía para verse diez años más joven, Gwen contó que en realidad no hay secretos o fórmulas mágicas: "Odio hablar de mi cuerpo. Es ridículo. No hay secretos. Solo hay que comer saludable, entrenar y torturarte". Stefani va al gimnasio lo más que puede, "no duele, sin embargo ese constante ejercicio me mantiene en forma. Me encanta la ropa y probar nuevos looks, por eso trato de estar concentrada y cuidarme", explicó.