Khloe Kardashian dejó a sus fans atónitos con la publicación de una nueva foto en la que se la ve completamente distinta. La estrella de Keeping Up with the Kardashians, que se rumorea está embarazada aunque ella aún no lo confirmó, compartió en Instagram una extraña foto en la que aparece posando, maquillada al extremo y con un cachorro en las manos.