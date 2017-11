PREPARTO ESPECIAL. Matilda llegará a este mundo a mediados de diciembre en Sarasota, ciudad ubicada en la Florida, Estados Unidos. Será gracias a un vientre subrogado y después de que Luli aportara sus óvulos y un donante anónimo, su esperma. En contacto permanente con la clínica encargada de seguir el embarazo y el parto, Luciana está todo el tiempo al tanto de cómo crece su hija dentro de la panza de su portadora. "Me voy a tomar diez días para armar las valijas. Necesito ser estratégica. Voy a estar un mes y medio en Estados Unidos. Tengo pasaje para volar el 27 de noviembre… ¡Se me adelanta, como le pasó a Marley, que tuvo que viajar solo, me muero! Lo veía en las fotos y me daba una cosita. Es hombre y ellos son más inexpertos que nosotras… Aunque parece que la está llevando bien. De arranque me van a acompañar mis padres y mi mejor amiga. Después se sumarán mis hermanas. Además, mi tía Evangelina también va a pasar las Fiestas a Miami, con mi querido primo Emanuel, que quiere que estemos juntos. Va a ser lindo que conozcan a mi bebita", confía Luli, que permanecerá allá al menos hasta que su beba cumpla un mes, para hacer los trámites de pasaporte y poder traerla.