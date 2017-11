"Es una de las cosas que no me deja dormir. Estoy con una mezcla de ansiedad y preocupación. A veces me despierto angustiada porque tengo la pesadilla de sentir que me olvido de cosas fundamentales para ese día. Que tenía que hablar con una persona que tiene que encargarse de algo del bebé y me levanto alterada. Me agarra pánico y me despierto", manifestó.