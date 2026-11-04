El Salvador

Bukele afirmó que fuerzas salvadoreñas asistieron a soldados de Chad atacados por pandillas en Haití

“Las pandillas ya no tienen la ventaja”, sostuvo el jefe de Estado tras informar sobre una acción aérea de las fuerzas salvadoreñas

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció que sus tropas repelieron una agresión contra soldados chadianos con helicópteros de combate. (REUTERS/Patrice Noel)
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció que sus tropas repelieron una agresión contra soldados chadianos con helicópteros de combate. (REUTERS/Patrice Noel)
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El presidente Nayib Bukele informó este martes que fuerzas salvadoreñas desplegadas en Haití acudieron en apoyo de soldados chadianos de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), quienes eran atacados por grupos armados.

“Las pandillas estaban atacando a soldados de la GSF de Chad. Llegamos rápidamente y repelimos a los atacantes con nuestros helicópteros de ataque”, escribió el jefe de Estado en una publicación de X.

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Las pandillas ya no tienen la ventaja”, agregó Bukele. Dicho mensaje ocurre mientras se amplían las operaciones en el país caribeño, tras la desaparición de cuatro aerotécnicos de aviación hace 16 días.

Las tropas de Chad se encuentran entre los contingentes que integran la misión internacional contra las pandillas en Haití, donde las organizaciones criminales mantienen el control de extensas áreas de la capital, Puerto Príncipe.

Las fuerzas salvadoreñas repelieron con helicópteros de combate un ataque contra soldados de Chad en Haití. (Cortesía: Redes sociales)

El Salvador envió más de 2,000 soldados después de la desaparición de aerotécnicos

El Gobierno salvadoreño desplegó más de 2,000 soldados en Haití luego de que cuatro técnicos de aviación desaparecieran el 18 de octubre. Los hombres trabajaban en apoyo de la GSF, una fuerza internacional respaldada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para enfrentar a las bandas armadas.

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El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, habló públicamente este martes por primera vez desde la desaparición de los salvadoreños. Afirmó que Haití conserva la conducción sobre las fuerzas extranjeras que actúan en el país.

El Salvador envió más de 2,000 soldados al país caribeño tras la desaparición de cuatro técnicos de aviación. (EFE/ Jonet St. Élois)
El Salvador envió más de 2,000 soldados al país caribeño tras la desaparición de cuatro técnicos de aviación. (EFE/ Jonet St. Élois)

“La fuerza internacional no está aquí para reemplazar al Estado. Están aquí para apoyarnos”, sostuvo Fils-Aimé durante una rueda de prensa, citada por AP. El funcionario apareció junto a un coronel del Ejército de El Salvador, un responsable de la GSF y representantes de las fuerzas armadas y de la Policía Nacional de Haití.

Fils-Aimé afirmó que las prioridades de su Gobierno son recuperar la seguridad en todo el país y organizar elecciones. Informó, además, que más de 1,000 nuevos policías finalizaron su entrenamiento y anticipó la incorporación de 4,000 agentes y 15,000 militares para reforzar la respuesta estatal.

El primer ministro mencionó operaciones en Kenscoff, Gressier y Artibonite, zonas afectadas por la violencia de las bandas.

El primer ministro Alix Didier Fils-Aimé sostuvo que Haití mantiene la conducción sobre las tropas extranjeras desplegadas. (REUTERS/Patrice Noel)
El primer ministro Alix Didier Fils-Aimé sostuvo que Haití mantiene la conducción sobre las tropas extranjeras desplegadas. (REUTERS/Patrice Noel)

Un supuesto líder de la pandilla 400 Mawozo pidió mediación a la ONU

Esto sucede luego que Wilson Joseph, señalado como líder de la pandilla 400 Mawozo y conocido como Lanmò Sanjou, afirmara a AP que envió una carta al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres.

En la comunicación, fechada el 1 de noviembre, Joseph solicitó que Naciones Unidas enviara una delegación a Haití para promover un diálogo y una mediación. El supuesto jefe pandillero expresó preocupación por una posible escalada de la violencia tras el despliegue de tropas salvadoreñas en el país.

La ONU confirmó que recibió comunicaciones directas de personas, incluso de individuos alcanzados por sanciones de la organización. No obstante, aclaró que la recepción de esos mensajes “no implica reconocimiento, respaldo ni cambio alguno en el estatus de la persona” dentro de los regímenes de sanciones vigentes.

Joseph también sostuvo que los salvadoreños desaparecidos murieron durante el ataque contra su vehículo, una versión para la que no presentó pruebas. Las autoridades de El Salvador mantienen que los hombres podrían continuar con vida.

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