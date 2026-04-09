El cohousing municipal de Tapalqué: una idea que dignifica a los adultos mayores y debería replicarse en el país

El Complejo de Adultos Mayores de Tapalqué

Desde el año 2009 funciona en Tapalqué un Complejo de Adultos Mayores que no solo es un modelo de cohousing al alcance de personas con pocos recursos, sino sobre todo un ejemplo de dignificación de la generación silver.

Diseñar las políticas sociales poniéndose en la piel de sus destinatarios no debería ser una tarea imposible. Pero algo tan simple como pensar en los gobernados y en particular en los que más necesidades tienen no es un rasgo tan frecuente como debiera serlo.

Sin embargo, una iniciativa como la del Complejo de Adultos Mayores de Tapalqué, a todas luces pensada desde la dignidad de sus beneficiarios, demuestra que es posible y debiera ser un modelo a seguir por otros municipios de todo el país.

Como dice Eugenia González Rocca, trabajadora social y actualmente responsable del Complejo, esta fue una iniciativa visionaria, teniendo en cuenta el significativo aumento de la esperanza de vida en el mundo, tendencia de la que la Argentina no es excepción.

El cohousing se está extendiendo como alternativa superadora tanto del aislamiento de un adulto mayor en su casa o departamento, como del geriático tradicional. Pero en general, se trata de iniciativas que involucran a personas de un poder adquisitivo holgado, que toman la iniciativa de adquirir o construir edificios o casas con ese fin. Por otra parte, es una modalidad todavía muy poco extendida en nuestro país.

Lo que hace del Complejo de Adultos Mayores de Tapalqué una experiencia única es que se trata de un proyecto destinado a personas que no pueden sostenerse con el ingreso que reciben como jubilados. Y sabemos que en Argentina son legión.

En un hermoso predio de 3 hectáreas, se erigen 27 viviendas asistidas y totalmente equipadas donde los adultos mayores pueden vivir de modo independiente, pero con todos los servicios necesarios garantizados.

Vista aérea del predio de 3 hectáreas, las viviendas, el Centro de Día y la piscina

Mediante un contrato de comodato, abonan una mensualidad que se fija en función de sus ingresos previsionales —en general, la mitad de una jubilación mínima—. El municipio, por su parte, solventa los servicios básicos —electricidad, gas y agua—, además de enfermería, limpieza semanal, seguimiento clínico, nutricional, mantenimiento y vigilancia del predio. E incluso el almuerzo, de lunes a sábado.

En el predio, que tiene piscina y una huerta, también funciona un Centro de Día para la tercera edad en el que se realizan actividades recreativas, gimnasia y deporte adaptado y diferentes talleres.

Tapalqué es una localidad ubicada en el centro de la provincia de Buenos Aires, con una población de unos 11 mil habitantes. El Complejo de Adultos Mayores se inauguró en el año 2009.

En los más de 15 años que lleva funcionando, el Complejo de Tapalqué ha sido visitado por funcionarios de todo el país, tanto de nivel municipal, como provincial y nacional, nos cuenta González Rocca.

Sin embargo, inexplicablemente, nadie ha tomado aun la iniciativa de replicarla o adaptarla a su localidad o provincia.

González Rocca dio a Infobae detalles de cómo funciona el sitio, su balance de la experiencia y los planes a futuro.

El intendente de Tapalqué, Gustavo Cocconi (centro), y María Eugenia González Rocca, directora del Complejo de Adultos Mayores

— ¿Cuáles son las principales diferencias entre el Complejo de Adultos Mayores de Tapalqué y un geriátrico tradicional?

— Nuestro Complejo es un espacio donde los adultos conviven en comunidad, lo que desde hace un tiempo se viene definiendo como un sistema de cohousing. Esto implica que los beneficiarios realizan su vida de forma autónoma, pueden recibir gente en su domicilio, tienen libertad de horarios, realizan sus actividades de forma independiente, en función de sus deseos, sus tiempos, sus necesidades. Desde el espacio se busca promover la convivencia comunitaria entre los residentes, la participación activa en las diferentes propuestas de talleres, y actividades deportivas, culturales y recreativas que se realizan en el complejo. Caminando por el complejo, es normal ver mateadas de vecinos en los porches de las viviendas, juegos de cartas, cenas, festejos de cumpleaños, entre otras actividades.

— ¿Cómo surgió la idea de este Complejo de Adultos Mayores?

— La idea fue de nuestro anterior intendente, el doctor Ricardo Romera, que a su vez se inspiró en una experiencia en El Dorado, en Misiones, y pensó en darle curso en nuestra comunidad. Pero el de Misiones era privado, mientras que el de aquí fue impulsado por el municipio, con acompañamiento de políticas a nivel nacional y provincial. El intendente que da inicio a la ejecución de la obra y su puesta a punto es Gustavo Cocconi, sucesor de Romera, y actualmente en el cargo.

Las casas del Complejo de Adultos Mayores tienen 60 metros cuadrados y cuentan con un dormitorio, una cocina comedor y un baño

— ¿Cómo seleccionan a los adultos mayores que van a vivir en ese lugar?

— Los adultos que residen en este sistema inician el proceso por demanda personal, completan una planilla con datos médicos básicos, documentación personal y constancia de sus ingresos previsionales. El espacio cuenta con un médico clínico que asiste cada 15 días, y se realiza una evaluación general del estado de salud y se miden escalas de auto validez, para determinar que la persona puede manejar su rutina de forma autónoma. Pasada esta instancia se realizan encuentros con psicólogos y trabajadores sociales del equipo de admisión. Si la persona ingresa sola, se revisan los perfiles de los beneficiarios que se encuentran residiendo solos con el fin de evaluar compatibilidad y acompañar el proceso de convivencia.

— ¿Cuánto de su ingreso deben destinar a la vivienda que ocupan?

— Desde la creación del espacio rige una ordenanza que establece un pago del 50% de los haberes previsionales que tenga el beneficiario, así si sólo percibe jubilación es sobre la misma, y si tiene jubilación y pensión se toman ambas. El monto abonado estipula la cobertura de diferentes servicios y ayudas técnicas: la vivienda, los servicios básicos, como luz, gas y agua, los almuerzos. A diario, un servicio de enfermería garantiza la toma diaria de signos vitales por la mañana y una visita por la tarde para determinar que el adulto se encuentre bien. Una vez por semana, una limpieza profunda. Además, está el mantenimiento del parque y un servicio de seguridad por la noche. Tapalqué es una comunidad segura, pero el predio donde están las viviendas es amplio.

— ¿Cuánto de los gastos del lugar son cubiertos con el aporte que hacen los residentes?

— No es un dato que tengamos medido actualmente. Pero sí puedo decir que la mayor parte de la población que reside en el Complejo percibe en la actualidad una jubilación mínima, por lo cual, si estimamos que el pago es del 50% de los haberes, el pago mensual ronda los 190.159 pesos al día de la fecha. Los servicios que se brindan superan en mucho ese monto.

Los residentes del Complejo de Adultos Mayores de Tapalqué

— ¿Qué otros servicios reciben?

— Se les da el almuerzo de lunes a sábados, incluyendo feriados. La enfermería, como dije, de lunes a viernes. Luego hay talleres que se dictan de lunes a viernes de 9:30 a 15:30 hrs, un espacio de reflexión grupal con una psicóloga, actividades física y recreativa, teatro, espacio de alfabetización, entre otras cosas. También hay un médico clínico que hace el seguimiento mínimo cada 6 meses, pero si el adulto lo requiere o el equipo lo considera necesario puede ser mayor. Hay una nutricionista que adapta los menús a cada beneficiario en coordinación con los médicos.

— ¿Cuántas casas hay en el predio y cuánta gente reside allí actualmente?

— Son 27 viviendas que cuentan con un dormitorio, una cocina comedor y un baño adaptado. Actualmente la cantidad de residentes es de 32, y nos encontramos en la etapa de evaluación de 6 personas que aspiran ingresar al Complejo.

— ¿Qué superficie cubierta tienen las viviendas? ¿Se comparten?

— Las viviendas son de 60 metros cuadrados. Las ocupan un máximo de 2 personas que comparten dormitorio y los espacios de uso común.

— ¿Hay planes de otros municipios de replicar esta experiencia?

— Este Municipio ha recibido a lo largo de los años la visita de muchas autoridades políticas: gobernadores, diputados, senadores, ministros, intendentes, concejales, tanto de las provincias como de la nación. También de organizaciones comunitarias y sociales. Todos con el fin de conocer el espacio, estudiar la experiencia y ver la posibilidad de replicarla en los espacios que habitan. Si pensamos que este complejo fue inaugurado en el año 2009, y que fue una idea pensada con antelación y ejecutada a partir del año 2003, después de la crisis del 2001, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que conocieron el proyecto y acompañaron sus diferentes etapas, podemos determinar que este tipo de proyectos, lanzados desde los municipios, pueden realizarse con la colaboración de todos los estadios gubernamentales —Nación, Provincia y comuna— mancomunados detrás de un proyecto de bien común. Así, con el aporte de proyecto, programas sociales, recursos económicos y equipos de trabajo se logró que este espacio que funciona hace 16 años sea puesto en valor.

La piscina del predio del Complejo

— ¿Qué pasa cuando un adulto mayor se vuelve totalmente dependiente?

— El complejo está pensado y diagramado para personas auto válidas que pueden sostener su rutina de forma autónoma y que reciben ayudas prácticas. Anualmente se evaluan las escalas de autonomía y auto validez para las actividades de la vida diaria, para determinar los abordajes a seguir en caso de un deterioro físico-cognitivo. Si esto se produjera, y si existe una familia continente, se realiza un trabajo con ésta para abordar esa instancia del adulto mayor. En algunos casos la familia determina en conjunto con el equipo cuál es la mejor estrategia. De no existir un grupo familiar, se trabaja en un proceso individual con el adulto mayor, a los fines de articular en conjunto la mejor estrategia para su cuidado. Generalmente se coordina con el Hogar de Ancianos de nuestra comunidad, que también es Municipal. El tiempo que dure la resolución del egreso, se transita en el espacio de las viviendas, incrementando las ayudas técnicas para esa persona.

— ¿Cuánto hace que está al frente de este complejo y cuál es su balance?

—Hace 3 años que estoy al frente del complejo, pero anteriormente me desempeñé como trabajadora social del espacio, que es mi profesión de base. Pienso que esta es una política pública sin precedentes. Quien la pensó, la diseñó y la ejecutó fue muy visionario, considerando que vivimos en un mundo donde la esperanza de vida ha aumentado significativamente, y esto también se verifica en nuestro país. En este contexto, el Estado se ve ante la necesidad de diseñar políticas públicas para los adultos mayores. Y puedo decir que Tapalqué cuenta con una trayectoria consolidada en materia de articulación, diseño e implementación de políticas públicas tendientes a garantizar y promover un envejecimiento activo, autónomo, respetuoso y democrático, políticas públicas que permitan acceder a oportunidades habitacionales que aportan bienestar físico, mental y social, así como espacios de participación en actividades de promoción social, cultural, deportiva, contando además con una protección y adecuación que garantice el acceso a estos servicios a los adultos mayores que, debido a su situación económica, social o familiar, no pueden acceder a ellos por sí mismos.

Trabajando en la huerta

— ¿Qué cosas le han dado más satisfacción en esta experiencia?

— Quisiera subrayar que un espacio como el Complejo de Adultos Mayores de Tapalqué es casi la única experiencia de este tipo cien por ciento estatal en el mundo. La mayor satisfacción es ver como en el día a día nuestros adultos mayores sostienen espacios propios con calidad de vida, acompañamiento, ver cómo establecen vínculos, se cuidan, se acompañan, evitando procesos de soledad y angustia, que no es que no sucedan, pero ya no los transitan solos. Verlos cuando ingresar y evaluar a esa misma persona, transcurrido el tiempo de adaptación, genera una satisfacción enorme.

— ¿Qué tareas pendientes tienen?

— Una es poder generar una mayor cantidad de viviendas, que quizá cuenten con dormitorios individuales, y en las que se compartan sólo los espacios comunes. Digo esto porque los mayores desafíos se dan al momento de acompañar las convivencias, la resolución de los conflictos que se suscitan, dado que cada adulto mayor que llega, lo hace con una historia de vida, con su personalidad, sus temores, costumbres, cultura, en muchos casos ya acostumbrados a la soledad, por lo cual consideramos vital que tengan un espacio de intimidad.