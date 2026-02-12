Generación Silver

Los seis sectores de la economía global que impulsan los silver

La transformación en el perfil de consumo de los mayores de 50 años diversifica mercados y acelera la demanda en ámbitos antes poco explorados

La generación silver concentra un peso creciente en el consumo regional.

La población mayor de 50 años está transformando la economía silver en América Latina y España al dinamizar seis sectores económicos clave. Este grupo, que crece de manera sostenida, reorienta el consumo hacia nuevas prioridades y fomenta la creación de servicios y productos diseñados según sus necesidades.

El siguiente ranking refleja los sectores más dinamizados por el auge de la generación silver en la economía regional.

1. Salud y servicios médicos

El sector de salud y servicios médicos es el principal motor del gasto. De acuerdo con The Silver Business, la demanda de atención médica, servicios de rehabilitación, medicamentos y tecnología enfocada en la salud —como la telemedicina y el monitoreo a distancia con dispositivos portátiles— crece a medida que esta población envejece.

Estos consumidores destinan una parte significativa de sus recursos a cuidados preventivos y tratamiento de enfermedades crónicas. Esto convierte a los servicios de salud en un elemento central de la economía en países de la región.

2. Vivienda y servicios adaptados

La búsqueda de vivienda adecuada y de servicios adaptados es el segundo sector que más se dinamiza. El aumento de la demanda en residencias asistidas, hogares con adaptaciones específicas y modelos de viviendas colaborativas.

Viviendas adaptadas y residencias asistidas amplían su presencia en el mercado.

Infraestructuras accesibles, seguridad y asistencia permanente se han vuelto esenciales para responder a las expectativas de este segmento, dando lugar a un nicho con alto potencial de crecimiento.

3. Turismo y ocio senior

El tercer lugar lo ocupa el turismo senior, que exhibe una tendencia de rápido crecimiento. Según Silver Lac, empresas turísticas diseñan experiencias y recorridos temáticos adaptados a las necesidades de la generación silver, con énfasis en actividades como el “slow travel”.

El turismo senior redefine la oferta de viajes en América Latina y España.

La preferencia por viajes seguros, cómodos y enriquecedores fortalece el papel de este sector en las economías regionales.

4. Tecnología y servicios digitales

La tecnología y los servicios digitales representan otro mercado en expansión para los mayores de 50 años. De acuerdo con The Silver Business, este grupo adopta plataformas digitales, aplicaciones móviles y dispositivos electrónicos adaptados, para facilitar la comunicación, el monitoreo de la salud y el acceso a contenido digital.

La adopción tecnológica por parte de la generación silver desafía viejos estereotipos y abre nuevas oportunidades empresariales.

5. Consumo básico y retail

Los bienes de consumo esencial y el sector retail mantienen gran relevancia en el gasto de la generación silver. La República indica que, en países como Colombia, la adquisición de alimentos, el mantenimiento de la vivienda, los servicios públicos, productos de cuidado personal, servicios domésticos y opciones de transporte representan un volumen de consumo considerable para este grupo.

Este patrón consolida la posición de este sector como un pilar dentro de la economía silver.

6. Educación y formación continua

El interés por la educación y la formación continua aumenta entre quienes superan los 50 años. El País señala que universidades y centros educativos desarrollan programas orientados a este grupo, con el fin de facilitar el acceso a la formación y promover su participación activa en la vida académica.

Universidades amplían programas dirigidos a mayores de 50 años.

La expansión de la oferta educativa para mayores de 50 años confirma que la generación silver no solo redefine el consumo, sino que también busca integrarse plenamente en todas las dimensiones de la sociedad.

