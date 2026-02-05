Cuando el pasado vuelve: Bridgerton y los consumos culturales de la ficción y el turismo silver

Golda Rosheuvel y Adjoa Andoh. Actividades como bailes de época y clases de danza antigua amplían el turismo histórico tradicional.

El fenómeno de Bridgerton, la serie que transformó los hábitos de consumo cultural y turístico de millones, ilustra cómo una producción audiovisual puede reimaginar y expandir la experiencia histórica para públicos globales.

Desde su estreno en diciembre de 2020 en Netflix, la saga creada por Chris Van Dusen y producida por Shonda Rhimes —basada en las novelas de Julia Quinn— redefinió la forma en que distintas generaciones se conectan con la moda, los rituales sociales y el romanticismo del siglo XIX, influyendo no solo en las tendencias culturales sino también en los destinos turísticos de Reino Unido.

El impacto de la serie se extiende mucho más allá de la pantalla. Según el periodista especializado en viajes Damián Umansky, la popularidad de Bridgerton no radica en un apego estricto al realismo histórico, sino en la creación de una “fantasía romántica” que conjuga el atractivo visual de la Regencia con un lenguaje accesible.

“La clave está en que Bridgerton no se presenta como una serie histórica tradicional, sino como una fantasía romántica que despertó tanto interés en la estética de la época”, señaló Umansky.

En los últimos años, la narrativa de la serie inspiró la tendencia conocida como “Regencycore”, potenciado el interés por corsés, vestidos de corte imperio y rituales como la ceremonia del té.

Bridgerton convirtió la ficción histórica en un fenómeno cultural y turístico de alcance global.

Esta fiebre se refleja en el auge de búsquedas de teteras y recetas victorianas, así como en la proliferación de tutoriales y recreaciones en redes sociales. Umansky observa que en un contexto dominado por la informalidad, resulta “muy seductor redescubrir rituales y reglas sociales muy estrictas y ceremoniosas”.

La serie yuxtapone elementos del pasado con códigos modernos para ampliar su atractivo. “Toma elementos del pasado —los bailes, los vestidos, los códigos de etiqueta— y los amalgama con un lenguaje moderno: música actual reinterpretada, personajes diversos, diálogos ágiles”, explica Umansky.

Entre las innovaciones más notorias de la producción sobresale su banda sonora, que adapta obras de Taylor Swift y Billie Eilish en versiones instrumentales, forjando un puente entre la época victoriana y el público contemporáneo.

Damián Umansky analiza cómo Bridgerton transformó la estética histórica en una experiencia cultural y turística contemporánea.

Para los apasionados de los viajes, la conexión entre la ficción y la realidad adquiere nuevas formas. Según Umansky, el universo de Bridgerton “está muy ligado a espacios reales que todavía pueden visitarse”.

En Londres, barrios como Mayfair y Belgravia conservan la arquitectura georgiana característica. “Caminar por Grosvenor Square o St. James’s Park es casi como entrar en un capítulo de la serie”, afirma Umansky. Bath representa otro enclave imprescindible: “Esta ciudad está apenas a 70 minutos en tren desde Londres. Hoy en día las plataformas de viaje ofrecen el tour de Bridgerton que te lleva a locaciones como el Royal Crescent”.

El magnetismo global de la serie se evidencia en eventos internacionales: “La apertura oficial del Carnaval de Venecia en la plaza San Marcos se presentó como el ‘Gran Baile de Carnaval con Bridgerton’, un evento realizado en colaboración con Netflix que transformó la plaza en un salón a cielo abierto, animado por bailarines con trajes de época inspirados en la serie”, contó Umansky.

El póster oficial de Bridgerton muestra a Colin Bridgerton y Penelope Featherington en un tierno abrazo junto a un lago, anticipando la próxima entrega de la popular serie de Netflix (Netflix)

El fenómeno describe una “nueva forma de ‘turismo emocional o inmersivo’”, donde la ficción impulsa el deseo de vivenciar escenarios reales. Este tipo de turismo, que Umansky define como “performativo”, va más allá de la simple observación: “No alcanza con visitar un lugar: ahora queremos vivirlo. Las nuevas generaciones buscan historias para contar y experiencias para compartir en redes.”

El efecto de Bridgerton en la percepción turística trasciende el turismo contemplativo tradicional. Hoy, los viajeros aspiran a sentirse protagonistas en escenarios históricos. Esta tendencia se consolida en actividades que trascienden la visita a sitios emblemáticos, como asistir a bailes temáticos, tomar clases de danza antigua o participar de picnics victorianos.

En el terreno de la sociabilidad, la serie revivió la curiosidad por los modos de interactuar del pasado. Frente a la inmediatez de las relaciones modernas, el público encontró atractivo el cortejo pausado, las cartas, las miradas discretas y la etiqueta. Este influjo alcanzó las redes sociales, donde se multiplicaron contenidos sobre vestuario, maquillaje de época, lecturas románticas y bailes.

“El regreso de los bailes de época y la fascinación por los cortejos tradicionales evidencian que, incluso en el mundo moderno, persiste un fuerte atractivo por el romanticismo y la elegancia de otros tiempos”, sostuvo Umansky.

Michelle Mao, Isabella Wei y una tercera figura posan con elaborados disfraces de época y máscaras en un opulento baile de salón, un evento emblemático de la serie Bridgerton (netflix)

Al reflexionar sobre el equilibrio entre la fidelidad histórica y la experiencia emocional que propone la serie, Umansky expresa: “Si un viaje logra que alguien camine por Bath o Londres y, por un instante, se sienta dentro de ese universo que vio en pantalla, y lo estimula a interiorizarse sobre la Inglaterra de la época o sobre la vida de la Reina Carlota, entonces la misión está cumplida”.

Bridgerton —cuyo universo expandido incluye la serie derivada Queen Charlotte: A Bridgerton Story— consolidó su influencia mundial con el estreno escalonado de temporadas: la segunda tuvo lugar el 25 de marzo de 2022 y la tercera se dividió en dos partes, lanzadas el 16 de mayo y el 13 de junio de 2024, respectivamente.

La producción, renovada para una cuarta temporada, demuestra que la “reimaginación” estilizada del pasado continúa impulsando nuevas formas de consumo, turismo y encuentro social, redefiniendo el lugar de la ficción histórica en la cultura digital actual.