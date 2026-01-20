Generación Silver

América Latina entra en la era silver y pone a prueba su modelo económico y social

Nuevos servicios y oportunidades surgen a medida que la población regional suma más años y redefinen el consumo, la innovación y el desarrollo

La transición demográfica redefine las estructuras sociales, laborales y previsionales de la región.

La CEPAL advirtió que la proporción de adultos mayores en América Latina y el Caribe experimenta un aumento acelerado, al representar el 14,2% de la población en 2024, y mantiene la proyección de llegar cerca del 25% en 2050.

Este proceso demográfico requiere revaluar los sistemas de protección social y las políticas públicas de la región, y diseñar estrategias integrales para asegurar el bienestar y la inclusión de las personas mayores.

El número de habitantes de 60 años o más supera los 94,9 millones en la región. El organismo señaló que el envejecimiento poblacional se cuenta entre los fenómenos demográficos más relevantes en el mundo y la región, impactando los sistemas de salud, de pensiones y el mercado laboral.

Este contexto plantea retos para el mercado laboral. Muchas personas mayores siguen activas tras la edad habitual de retiro por la insuficiencia de pensiones y la ausencia de otras fuentes de ingreso. Además, la discriminación por edad restringe el acceso a derechos y oportunidades, especialmente cuando se combina con género, nivel socioeconómico o discapacidad.

El incremento en la longevidad ejerce presión sobre los sistemas de salud y de protección social, que deben adaptarse a nuevas demandas. Según la CEPAL, es necesario formular políticas públicas adecuadas para una sociedad con mayor proporción de adultos mayores y mayor esperanza de vida, condiciones que ponen a prueba la sostenibilidad de los servicios sociales actuales.

El envejecimiento demográfico no es uniforme entre países, pero la tendencia es clara y acelerada. Uruguay, por ejemplo, lidera la región con una de las transiciones más marcadas: su tasa de fecundidad se sitúa muy por debajo del nivel de reemplazo y se proyecta que más del 32% de su población será mayor de 65 años hacia 2070, con una reducción simultánea de la población joven.

Las personas mayores representan un segmento cada vez más relevante de la población latinoamericana.

Esta dinámica se repite en otras grandes economías como Chile, Brasil, Argentina y Colombia, donde el envejecimiento avanza más rápido que en Europa o Asia, transformando estructuras familiares, mercados laborales y la base de sistemas de protección social.

Según datos recientes del World Bank Blog, la región ya está experimentando cambios demográficos históricos: unos 166 millones de personas de 50 años o más vivían en América Latina y el Caribe hacia 2024, representando alrededor del 25% de la población total, y se estima que para 2050 esa cifra superará los 280 millones, lo que equivaldrá a casi el 38% de la población regional.

Este desplazamiento no solo responde al aumento de la esperanza de vida, sino también a la caída constante de las tasas de natalidad en países clave, generando una pirámide poblacional más estrecha en sus bases y más ancha en sus vértices.

La economía plateada emerge como un sector con potencial de desarrollo en la región.

Los cambios demográficos tienen impactos sociales y de salud ya visibles. En países como Chile, los últimos censos demuestran que por cada 100 menores de 14 años ahora hay 79 personas mayores de 65 años, una proporción que ha aumentado de forma notable en pocos años y que refleja la caída de la natalidad al tiempo que se prolonga la longevidad.

Esta realidad plantea una presión creciente sobre los sistemas de salud —con mayor demanda de atención crónica y servicios de cuidados prolongados— y obliga a repensar el diseño urbano, la movilidad, el acceso a servicios y las estrategias de inclusión social y laboral de los adultos mayores.

Pese a estos desafíos, el fenómeno del envejecimiento genera oportunidades asociadas a la economía plateada. Esta esfera, de acuerdo con la CEPAL, reúne actividades económicas destinadas a satisfacer las necesidades de las personas mayores. Destacan sectores como la telemedicina, las tecnologías de la información y comunicación, el turismo, los sistemas de hogar inteligente, y los servicios de salud y cuidados a domicilio.

La longevidad se consolida como un rasgo estructural de la población latinoamericana.

El desarrollo de la economía plateada incentiva la demanda de productos y servicios innovadores, fomenta el envejecimiento saludable y combate prejuicios ligados a la edad. Asimismo, impulsa la revisión de los sistemas de pensiones, educación y ahorro, y exige cambios en los mercados laborales para integrar de manera efectiva a las personas mayores.

Durante el seminario ”Challenges and Opportunities of Population Aging: The Silver Economy“, especialistas enfatizaron la necesidad de fortalecer los sistemas de protección social y los modelos de cuidados de largo plazo.

Representantes de organismos multilaterales, gobiernos, sector privado y academia coincidieron en que resulta clave actualizar los sistemas de pensiones y promover la inclusión socio-laboral, reconociendo el aporte de los mayores a la economía y a la sociedad.

Entre las recomendaciones de la CEPAL figuran la adaptación de los sistemas de protección social a las nuevas demandas demográficas, el respaldo a modelos de cuidado innovadores y la promoción de políticas que disminuyan la discriminación por edad en el empleo. Se insistió en diseñar estrategias públicas que valoren la contribución de las personas mayores e impulsen el desarrollo sostenible.

La CEPAL subrayó que el envejecimiento puede ser una oportunidad de desarrollo si los países logran implementar políticas que aprovechen el potencial económico y social de las personas mayores, en especial en áreas como la salud y los cuidados.

Temas Relacionados

Envejecimiento poblacionalCEPALAmérica Latina y el CaribeProtección socialEconomía plateadageneracion silver

