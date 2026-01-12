Generación Silver

Longevidad y economía global: la generación plateada en el centro del reordenamiento estructural

Los modelos tradicionales que asocian el envejecimiento exclusivamente con la dependencia, deben ser revisados para considerar el potencial económico de las poblaciones longevas

Fuerzas estructurales no tan visibles
Fuerzas estructurales no tan visibles están redefiniendo silenciosamente las bases del crecimiento y la organización económica a escala mundial (Freepik)

En los debates contemporáneos sobre la economía global, los enfoques suelen concentrarse en variables coyunturales como la inflación, el comercio internacional o los ciclos financieros. Sin embargo, como advierte Dambisa Moyo, Doctora en Economía por la Universidad de Oxford, existen fuerzas estructurales menos visibles, que están redefiniendo silenciosamente las bases del crecimiento y la organización económica a escala mundial.

Entre ellas, la dinámica demográfica ocupa un lugar central, ya que en los cambios de la estructura etaria de las poblaciones, la longevidad acelerada constituye uno de los principales vectores del realineamiento económico global.

Efectivamente, este es un fenómeno de alcance transversal: a medida que aumenta la esperanza de vida y se reduce la tasa de natalidad, la proporción de personas en edad activa disminuye en relación con jubilados y jubiladas, generando presiones sobre los sistemas previsionales, los mercados laborales y las finanzas públicas. Este proceso no solo tiene implicancias fiscales, sino que transforma patrones de consumo, necesidades de servicios y formas de participación económica. En este contexto, la denominada Generación Plateada, deja de ser un grupo marginal en el análisis económico, para convertirse en un actor estratégico del presente y del futuro.

De hecho, la longevidad no implica necesariamente una retracción de la actividad productiva. Por el contrario, la evidencia muestra que una parte significativa de las personas mayores continúa participando en el mercado laboral, ya sea en relación de dependencia, autónoma, o a través de emprendimientos.

La longevidad no implica necesariamente
La longevidad no implica necesariamente una retracción de la actividad productiva; una proporción cada vez mayor de adultos mayores mantiene una vida activa

La cuestión clave a mirar no es la edad cronológica, sino las condiciones institucionales, culturales y organizacionales que habilitan (o restringen) la empleabilidad a lo largo del ciclo de vida. En este sentido, el enfoque de Moyo invita a repensar los modelos tradicionales que asocian el envejecimiento exclusivamente con la dependencia, para considerar en cambio, el potencial económico de poblaciones longevas en un mundo donde la escasez relativa de fuerza de trabajo será cada vez más frecuente.

Este escenario abre un espacio relevante para el desarrollo de la economía Silver, entendida como el conjunto de actividades económicas orientadas a las necesidades, preferencias y capacidades de las personas mayores. Lejos de limitarse a los sectores de salud o cuidados, la economía Silver abarca ámbitos como el turismo, la vivienda, la tecnología, la educación continua, los servicios financieros y el consumo cultural. En sociedades longevas, estos mercados no solo crecen en volumen, sino que se diversifican e impulsan innovación y nuevas formas de organización del trabajo. La Generación Plateada se posiciona así, no solo como destinataria de bienes y servicios, sino también como productora de valor económico y social.

Por otra parte, incorporar una mirada interseccional con perspectiva de género, resulta clave para comprender las trayectorias laborales y vitales de mujeres y varones, que han estado históricamente atravesadas por desigualdades en el acceso al empleo formal, los ingresos, la protección social y el reconocimiento del trabajo no remunerado. De hecho, si bien muchas mujeres enfrentan mayores niveles de vulnerabilidad económica, también concentran conocimiento, tejido social sólido y experiencias vinculadas al cuidado y la organización comunitaria, que cada vez adquieren mayor relevancia en las economías longevas.

Desde el punto de vista de la empleabilidad, promover la inclusión del empleo Silver, implica revisar prácticas de gestión de recursos humanos, esquemas de formación y políticas públicas, que aún se basan en modelos de carreras lineales y edades “estándar” de retiro. Esto en la práctica, significa focalizar en la capacidad de los sistemas productivos, para integrar conocimiento acumulado, habilidades relacionales y experiencias intergeneracionales en el mercado de trabajo.

Estos procesos se sitúan en un marco global, dando muestra de que el envejecimiento poblacional no es un fenómeno aislado, sino una variable estructural del sistema contemporáneo. En este contexto, la Generación Plateada emerge como un punto de intersección entre demografía, economía, trabajo y organización social. Reconocer su centralidad implica superar miradas reduccionistas y avanzar hacia modelos que integren longevidad, equidad de género y sostenibilidad económica.

Hay que pensar modelos que
Hay que pensar modelos que integren longevidad y sostenibilidad económica (Freepik)

En otras palabras, la Generación Plateada no representa únicamente un desafío para los sistemas previsionales, sino una oportunidad para redefinir la empleabilidad, expandir la economía Silver y construir respuestas en sintonía con la longevidad creciente. Así, en un mundo que envejece, el futuro económico dependerá en gran medida, de cómo las sociedades integren estas transformaciones de manera inteligente y estratégica.

[Sandra Almeyda es docente de Políticas de Desarrollo y coordinadora del Seminario diversidad e inclusión generacional; y Mariana Colotta es Directora de las Carreras de Trabajo Social y de Sociología, en la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y Comunicación USAL]

Saludable a los 100: el

Diálogos entre generaciones: la casa

El cuento en el que

"Más es más y menos

Fue Nº 3 del mundo,

Valentina Cervantes recordó su paso

Homero no fue la primera

