Generación Silver

El envejecimiento poblacional redefine la inversión y la sostenibilidad fiscal

La transformación demográfica impulsa cambios en los flujos de capital y exige ajustes en los sistemas de pensiones y salud

Guardar
El envejecimiento poblacional redefine el
El envejecimiento poblacional redefine el mapa económico y las estrategias de inversión global.

El envejecimiento poblacional está transformando el panorama de la inversión y las políticas públicas a nivel global. A medida que la proporción de personas mayores aumenta en relación con la población activa, los Estados se ven obligados a replantear sus estrategias para proteger la economía y garantizar el bienestar social.

Este fenómeno, impulsado por el incremento de la esperanza de vida y la disminución de las tasas de natalidad, plantea desafíos inéditos y, al mismo tiempo, abre nuevas oportunidades en los mercados financieros y en sectores emergentes.

Según el informe A Silver Lining: The Investment Implications of an Aging World (2024) elaborado por el PGIM Institute, el centro de investigación estratégica, que produce análisis sobre tendencias económicas, demográficas y financieras a largo plazo la creciente cantidad de personas en edad de retiro modifica la demanda de activos, ya que los inversores tienden a priorizar instrumentos más seguros y líquidos para preservar su capital.

Cada década aumenta la proporción
Cada década aumenta la proporción de personas mayores en relación con la población activa, un cambio con efectos estructurales.

Esta tendencia puede traducirse en un menor crecimiento de los mercados bursátiles y en una mayor preferencia por bonos y otros activos de renta fija.

Además, la reducción de la fuerza laboral activa limita el potencial de crecimiento económico, lo que repercute en las expectativas de rentabilidad a largo plazo. El documento de referencia destaca que “el envejecimiento de la población es uno de los mayores desafíos económicos de nuestro tiempo”, subraya el informe sobre la magnitud de la transformación en curso.

Los sistemas de pensiones y el gasto público enfrentan una presión creciente debido a este cambio demográfico. El aumento en la proporción de personas mayores eleva la carga sobre los sistemas de seguridad social y salud, lo que pone en entredicho la sostenibilidad fiscal de muchos países.

Los gobiernos deben afrontar el reto de financiar pensiones y servicios médicos para una población que vive más años, mientras la base de contribuyentes se reduce. Esta situación exige reformas estructurales para evitar crisis fiscales y garantizar la viabilidad de los sistemas públicos. El análisis resalta que la innovación en políticas públicas será fundamental para mantener la estabilidad financiera y social en este nuevo contexto.

Los sistemas de pensiones enfrentan
Los sistemas de pensiones enfrentan tensiones crecientes por el aumento de la longevidad.

A pesar de los desafíos, el envejecimiento poblacional también genera oportunidades de inversión en sectores vinculados al cuidado y la calidad de vida de las personas mayores. Áreas como la salud, la tecnología asistencial y la vivienda adaptada experimentan una demanda creciente, lo que abre posibilidades para el crecimiento sostenible.

Invertir en empresas que desarrollan soluciones para la longevidad, desde dispositivos médicos hasta servicios de atención domiciliaria, puede ofrecer retornos atractivos y contribuir al bienestar social. El documento afirma que “invertir en sectores relacionados con la longevidad puede generar crecimiento sostenible”, resaltando el potencial de estos nichos de mercado.

Los Estados tienen la responsabilidad de anticipar y adaptar sus políticas para mitigar riesgos y aprovechar las oportunidades emergentes. Entre las acciones recomendadas se encuentran la implementación de reformas estructurales en los sistemas de pensiones, el fomento de la educación financiera para preparar a la población ante una vida laboral más prolongada y la creación de incentivos para la inversión en sectores estratégicos.

Además, la regulación debe evolucionar para proteger a los inversores y garantizar la transparencia en los mercados. La colaboración entre gobiernos, sector privado y organismos internacionales será clave para diseñar respuestas efectivas y sostenibles.

La capacidad de los Estados para adaptarse a los cambios demográficos determinará la resiliencia económica y la estabilidad social en las próximas décadas. Aquellos gobiernos que actúen con previsión y decisión podrán transformar el desafío del envejecimiento poblacional en una oportunidad para fortalecer sus economías y sociedades.

Temas Relacionados

Envejecimiento poblacionalInversiónPolíticas públicasMercados financierosSistemas de pensionesgeneracion-silver

Últimas Noticias

Expertos destacan ventajas del entrenamiento de fuerza para reducir el riesgo de diabetes

Un nuevo estudio indica que levantar pesas ayuda a reducir el riesgo de diabetes al mejorar el control de la glucosa y la sensibilidad a la insulina. Expertos subrayan que esta práctica ofrece ventajas metabólicas adicionales frente a otras rutinas de ejercicio

Expertos destacan ventajas del entrenamiento

Los 8 motivos más frecuentes por los que los mayores de 50 consultan al sexólogo

Si bien en los últimos años se ha impuesto la idea de que no hay edad para tener una sexualidad plena, muchas veces es necesario buscar ayuda para resolver los problemas que se enfrentan en la intimidad a partir de determinada edad

Los 8 motivos más frecuentes

La cátedra que celebra la nueva longevidad y brinda herramientas de autonomía a los seniors

Animada por la periodista y emprendedora Adriana Churriguera, funciona en la UCEL de Rosario, y ha pasado de ser un curso de un trimestre a una diplomatura de tres años, por impulso del entusiasmo de quienes asisten a ella. De qué se trata y cómo funciona

La cátedra que celebra la

Cuál es el país con la población más envejecida del mundo

El fenómeno impulsa reformas en sistemas de atención y estrategias de prevención para adultos mayores, mientras la sociedad busca nuevas formas de integración y apoyo

Cuál es el país con

Jugar Fútbol caminando, una práctica con respaldo científico que conquista a miles de adultos en todo el mundo

La modalidad, que promueve la integración, el ejercicio regular y la prevención de lesiones, ya suma selecciones y torneos internacionales. La reciente Copa Mundial en España reunió a equipos de más de 25 países y consolidó el crecimiento global de este deporte

Jugar Fútbol caminando, una práctica
DEPORTES
San Lorenzo empató 0-0 con

San Lorenzo empató 0-0 con el Rosario Central de Di María y logró su clasificación a octavos de final del Torneo Clausura

All Boys hizo historia y jugará la final de la Copa Libertadores de Futsal Femenina: la hegemonía brasileña que buscará romper

Quién es el mayor ícono de la NBA para Lionel Messi y por qué su elección reabrió un debate histórico

La sorprendente decisión del DT de Aston Villa con el Dibu Martínez que abre la puerta a un posible conflicto

Gustavo Costas fue nominado como mejor entrenador del mundo: las otras 19 figuras con las que competirá

TELESHOW
Rodrigo Vila y sus anécdotas

Rodrigo Vila y sus anécdotas del rodaje de The Letter con Harvey Keitel en Argentina: pasión por el asado y el dulce de leche

Actriz, directora y madraza: el presente sin tiempos libres de Patricia Palmer

Buenas vecinas: Wanda Nara, Evangelina Anderson y Valentina Cervantes comparten horas, juegos con sus hijos y compras

Dua Lipa sorprendió a sus fans argentinos con una versión de un clásico de Soda Stereo

Marcela Tinayre habló sobre los rumores de distanciamiento con Juana Viale: “¿Sabés a cuántos cumpleaños no han venido mis hijos?”

INFOBAE AMÉRICA

Alerta en América Latina por

Alerta en América Latina por el avance silencioso de la enfermedad renal

Un estudio reveló cómo el agua bajo tierra llega al mar y lo modifica

EEUU advirtió que el lanzamiento del misil norcoreano es “desestabilizador” ante las acciones ofensivas de Corea del Norte

El jefe del Comando Sur de EEUU visitó un país vecino de Venezuela tras el sobrevuelo de bombarderos B-52 en el Mar Caribe

Lucrecia Martel: “Prefiero que me juzgue la historia pero no dejar de opinar sobre mi tiempo”