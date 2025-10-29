Generación Silver

La sexualidad y el deseo después de los 50 según la influencer silver Caroline Ida

El testimonio de esta referente francesa inspira a desafiar prejuicios. “La sociedad tiene poco interés por las mujeres de más de cincuenta años”, dice, apuntando a su falta de representación en medios, publicidad y cultura

Por Newsroom Infobae

La sexualidad femenina madura suele quedar relegada a un segundo plano, pero voces como la de Caroline Ida, referente de la generación silver, están transformando ese relato. En una conversación con Christine Lewicki para el podcast Wake Up, Rise Up & Shine!, Ida expuso cómo las mujeres mayores de 50 años desafían los estereotipos, reivindican su deseo y abren paso a una nueva visión del cuerpo y el placer, lejos de los tabúes y la invisibilidad social.

Ida, modelo, influencer y autora de “Génération Silver: sans tabous ni limites” (Generación Silver, sin tabúes ni límites), relató en el episodio 78 del podcast su propio proceso de reinvención. Tras un problema de salud que la llevó a replantear su vida, decidió, a los 57 años, abrir un blog y lanzarse a Instagram, donde se convirtió en una figura destacada del movimiento silver y del body positive. “La sociedad tiene poco interés por las mujeres de más de cincuenta años”, afirmó en Wake Up, Rise Up & Shine!, subrayando la falta de representación de su generación en medios, publicidad y cultura. Para Ida, la invisibilidad social de las mujeres mayores es una forma de discriminación tan fuerte como el sexismo, y su combate se ha convertido en una causa personal.

La autoaceptación y el body positive ocupan un lugar central en el mensaje de Ida. A través de su experiencia como modelo de talla 44 y colaboradora de marcas de lencería, ha defendido la importancia de aceptar el cuerpo tal como es, sin renunciar al cuidado. “El body positive es aceptar el cuerpo tal como es y cuidarlo, no abandonarlo”, explicó en el podcast. Ida insiste en que la aceptación no implica descuido, sino reconocer el valor del propio cuerpo, honrarlo y tratarlo como el mejor aliado. Recomienda a las mujeres mirarse al espejo con amabilidad, reconociendo que las imperfecciones forman parte de la historia y la belleza de cada una.

La sexualidad y el deseo después de los 50 constituyen otro de los ejes de la conversación. La menopausia, lejos de ser un final, puede convertirse en una etapa de liberación y redescubrimiento del placer. “La menopausia puede ser una liberación y una oportunidad para redescubrir el deseo y la sexualidad”, sostuvo en Wake Up, Rise Up & Shine!. Según su testimonio, la madurez permite a muchas mujeres conocerse mejor, saber lo que desean y guiar a sus parejas hacia lo que les gusta. Ida también abordó los cambios físicos asociados a la menopausia, como la sequedad vaginal, y animó a buscar soluciones y a no resignarse al silencio. Para ella, la plenitud sexual en la madurez es posible y deseable, siempre que se mantenga la conexión con el propio cuerpo y se desafíen los tabúes que aún pesan sobre la sexualidad femenina.

Ida no elude la crítica al discurso dominante sobre el envejecimiento. Cuestiona el marketing “anti-edad” y la presión social que empujan a las mujeres a rechazar los signos del paso del tiempo. “Anti-edad es un término negativo. No se puede impedir envejecer, es el ritmo de la vida”, argumentó en el podcast, celebrando que algunas marcas comiencen a adoptar el concepto “pro-edad”. Para Ida, las arrugas y las marcas del cuerpo son expresión de vida y experiencia, y la obsesión por la juventud perpetúa una insatisfacción que afecta especialmente a las mujeres.

La sororidad emerge como un pilar fundamental en el movimiento silver. Ida define la sororidad como el apoyo mutuo entre mujeres, una red que permite dejar atrás la competencia y la crítica para avanzar juntas. “La sororidad es apoyarnos entre mujeres, dejar de competir y animarnos a mostrar nuestra autenticidad”, expresó en Wake Up, Rise Up & Shine!.

A pesar de haber recibido críticas de otras mujeres por mostrarse sin retoques en medios, Caroline Ida asegura haber encontrado en las generaciones más jóvenes una mayor apertura a la solidaridad y la aceptación. Para ella, la sororidad es clave para romper el aislamiento y fomentar la autenticidad, permitiendo que cada mujer se sienta acompañada en su proceso de autoaceptación y empoderamiento.

Finalmente, invita a las mujeres a atreverse a vivir según sus propios deseos, sin dejarse limitar por el juicio ajeno. Su filosofía, compartida en Wake Up, Rise Up & Shine!, impulsa a cruzar las puertas de lo desconocido y a explorar nuevas posibilidades, recordando que solo quien se atreve puede descubrir lo que hay más allá de los límites impuestos.

