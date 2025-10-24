Generación Silver

No teman envejecer: los especialistas aseguran que las personas alcanzan su máximo potencial a los 60 años

Un trabajo reciente de dos psicólogos publicado en la revista Intelligence dice que el funcionamiento psicológico general llega a su punto óptimo a esa edad. La opinión de un neurólogo y de un psiquiatra

Claudia Peiró

Por Claudia Peiró

Guardar
Los 60 años no son
Los 60 años no son la edad del declive ni del retiro, según un estudio publicado en Intelligence

“¿Preocupado por cumplir 60 años? La ciencia dice que es cuando muchos de nosotros realmente alcanzamos nuestro punto máximo”: con este título, Gilles E. Gignac, canadiense, profesor asociado de Psicología, de la Universidad de Australia Occidental, publicó un resumen del estudio realizado con su colega polaco Marcin Zajenkowski, de la Universidad de Varsovia.

Ambos concluyen que, “para muchos de nosotros, el funcionamiento psicológico general en realidad alcanza su punto máximo entre los 55 y 60 años”.

“Saber esto resalta por qué las personas en este rango de edad pueden estar en su mejor momento para la resolución de problemas complejos y para el liderazgo en el ámbito laboral”, escribió Gignac en The Conversation.

En el plano físico, el punto máximo se alcanza entre los 25 y los 30 años, recuerda el autor del estudio, mientras que “las habilidades intelectuales puras”, es decir, la capacidad de “razonar, recordar y procesar información rápidamente”, comienzan su declive ya desde mediados de los veinte.

Atletas y matemáticos confirman este patrón. Los primeros dan lo mejor de sí antes de los 30, los segundos “suelen hacer sus contribuciones más significativas antes de los 35 años”

Pero, dice Cignac, no todo se reduce a lo que llama “capacidad de procesamiento puro”.

Los atletas alcanzan su máximo
Los atletas alcanzan su máximo potencial entre los 20 y los 25 (Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025 - El sueco Armand Duplantis en la final de salto con pértiga (REUTERS/Dylan Martinez)

El estudio que hizo con su colega se basó en rasgos psicológicos que pueden ser más duraderos que aquellas capacidades físicas o matemáticas. En total, midieron 16 “dimensiones psicológicas”, desde “habilidades cognitivas centrales como razonamiento, amplitud de memoria, velocidad de procesamiento, conocimiento e inteligencia emocional”, y además “los llamados ‘cinco grandes’ rasgos de personalidad: extraversión, estabilidad emocional, responsabilidad, apertura a la experiencia y amabilidad”.

Su conclusión fue que varios de estos rasgos medidos “alcanzan su punto máximo mucho más tarde en la vida”. A modo de ejemplo, cita “la responsabilidad”, punto máximo “alrededor de los 65 años” y “la estabilidad emocional”, alrededor de los 75 años.

Entre las otras dimensiones que “parecen alcanzar su punto máximo en la adultez mayor” está “el razonamiento moral”. “Y la capacidad para resistir sesgos cognitivos —atajos mentales que pueden llevarnos a tomar decisiones irracionales o menos precisas— puede seguir mejorando bien entrados los 70 e incluso los 80 años”, dice el autor.

Al combinar y ponderar estas 16 dimensiones, “surgió un patrón sorprendente”, aseguró.

Y es que “el funcionamiento mental general alcanza su punto máximo entre los 55 y 60 años, antes de comenzar a declinar alrededor de los 65 años”.

Gilles Gignac y Marcin Zajenkowski,
Gilles Gignac y Marcin Zajenkowski, los autores del informe

Consultado por Infobae, el doctor Alejandro G Andersson, neurólogo (MN: 65.836), director del Instituto de Neurología Buenos Aires (INBA), confirma que “el hallazgo de que el funcionamiento psicológico general alcanza su punto máximo entre los 55 y 60 años tiene bases sólidas desde la neurociencia moderna”.

“No todo el cerebro envejece al mismo ritmo -precisa Andersson-: mientras algunas funciones declinan, como la velocidad de procesamiento o la memoria de trabajo, otras, como el juicio, la regulación emocional, la empatía, la planificación y el pensamiento moral, siguen madurando hasta esa etapa”.

La explicación, desde la perspectiva neurológica, agrega Andersson, es que “la corteza prefrontal, responsable de la toma de decisiones complejas y del control ejecutivo, alcanza su máxima eficiencia sináptica y conectividad funcional recién en la adultez media”, es decir, entre los 40 y los 65. “A esto se suma la maduración de las redes frontoparietales y límbicas, que integran la razón con la emoción -sigue diciendo-. Esa integración, que llamamos ‘sabiduría neurocognitiva’, permite ponderar múltiples variables, considerar consecuencias y resolver problemas con menos impulsividad y más perspectiva”.

La edad no viene sola, suele decirse, y la experiencia que surge de las vivencias es un aprendizaje difícil de sustituir por otros medios.

El doctor Andersson lo explica así: “El cerebro experimentado tiene una mayor reserva cognitiva, producto de décadas de aprendizaje, lenguaje, interacción social y adaptación. Esa reserva permite compensar pérdidas neuronales con redes alternativas y estrategias cognitivas más eficientes. Por eso, muchos líderes, jueces, científicos y políticos de alto nivel alcanzan su máximo rendimiento en esta franja etaria: ya no dependen solo de la rapidez mental, sino del peso de la experiencia integrada con la estabilidad emocional”.

Dr. Andersson: “El cerebro experimentado
Dr. Andersson: “El cerebro experimentado tiene una mayor reserva cognitiva, producto de décadas de aprendizaje, lenguaje, interacción social y adaptación" (Pixabay)

Un aspecto que también destaca este especialista es que con la edad disminuye la impulsividad, que lleva a reacciones poco meditadas frente a lo inesperado o problemático. En sus palabras: “Otro punto relevante es la neuroplasticidad emocional: con la edad, las amígdalas se vuelven menos reactivas a estímulos negativos, y las conexiones con la corteza orbitofrontal aumentan. El resultado es un mayor control de las emociones, una mayor tolerancia a la frustración y un menor sesgo en la toma de decisiones. Esto tiene valor no sólo clínico, sino también social y organizacional”.

También el médico psiquiatra Ricardo Corral (M.N. 67653), presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras y jefe de Docencia e Investigación del Hospital Borda, en que “algunas funciones intelectuales, o psíquicas o psicológicas tienen un pico máximo que tiene que ver con la memoria, la velocidad de respuesta, el razonamiento, como pasa un poco con el deporte. Esas mejoran entre los 20 y 30 años”, mientras que “diferentes dimensiones psicológicas, las habilidades cognitivas, los rasgos de personalidad, la inteligencia emocional, la flexibilidad cognitiva, la empatía, la cuestión moral y hasta la experiencia en lo económico”, se afianzan hacia la mitad de la vida. “Es lo que estudia este paper: que la gente con más experiencia también tiene un mayor asentamiento de la personalidad, que es algo que se da en la mitad de la vida e incluso más allá”. Estos factores son aún más marcados, agrega, “en esta época en la que la expectativa de vida aumentó, en la que hay mucha reducción de los factores de riesgo, el estado de salud de la población es mejor y está más controlado por los avances de la medicina”.

“En la toma de decisiones complejas tiene mucho que ver la madurez y lo experiencial y la visión del liderazgo por lo vivido -sigue diciendo el doctor Corral- Aunque en eso hay cierta controversia porque unos critican a la gente mayor y otros hacen lo mismo con la gente joven, pero la verdad es que cuando hay un buen funcionamiento de un adulto de más de 50, termina siendo un gran líder, en cualquier actividad profesional o científica, por la experiencia que tiene, por todo el bagaje de vivencias; en síntesis, por todas estas funcionalidades que comento: regulación emocional, juicio ético, etc. Todas esas dimensiones siguen mejorando a lo largo de la vida”.

No todo es memoria, rapidez
No todo es memoria, rapidez de cálculo y fitness: para ejercer la conducción, en lo político o empresarial, se requieren otras dimensiones de la personalidad que se potencian con la edad

En el fondo, sostiene, no es muy diferente de lo que sucedía hace 2.500 años. “En la Grecia antigua estaba la junta de los sabios. En la época de oro de Pericles. Si bien había gente joven -en el diálogo socrático de Platón, Cármides tenía 18 años-, la realidad es que los ancianos eran los sabios”, afirma Corral.

Los autores del estudio por su parte consideran que sus hallazgos “pueden ayudar a explicar por qué muchos de los roles de liderazgo más exigentes en los negocios, la política y la vida pública suelen estar ocupados por personas en sus 50 y principios de los 60”.

Escribe Gignac en The Conversation: “Aunque varias habilidades disminuyen con la edad, se ven compensadas por el crecimiento en otros rasgos importantes. Combinadas, estas fortalezas apoyan un mejor juicio y una toma de decisiones más mesurada, cualidades que son cruciales en la cima”.

Constatan de todas formas que a las personas de esa edad, si pierden su empleo, les cuesta reingresar al mercado laboral. Como si no se valoran lo suficiente estos rasgos destacados en el informe. Un factor puede ser la cercanía de la edad de jubilación, si se contrata a una persona de 50 años o más, puede no ser por mucho tiempo.

Por otra parte, hay actividades en las que la edad cronológica es una barrera real porque exigen habilidades físicas o sensoriales que se desgastan. Un ejemplo que cita Gignac es el de la aviación, tanto pilotos como controladores aéreos. Son trabajos, dice, que “exigen altos niveles de memoria y atención”.

La conclusión de los autores es que “la edad por sí sola no determina el funcionamiento cognitivo general” y que éste podría medirse a través de evaluaciones.

“En conjunto, estos hallazgos resaltan la necesidad de prácticas de contratación y retención más inclusivas en cuanto a la edad, reconociendo que muchas personas aportan fortalezas valiosas a su trabajo en la mediana edad”, concluye Gignac.

En la Grecia antigua, los
En la Grecia antigua, los sabios eran los ancianos (Getty Images)

Cita en apoyo a sus conclusiones, el hecho de que “Charles Darwin publicó El origen de las especies a los 50 años” y que “Ludwig van Beethoven, a los 53 años y profundamente sordo, estrenó su Novena Sinfonía”.

Y sugiere entonces: “Quizás sea hora de dejar de tratar la mediana edad como una cuenta regresiva y empezar a reconocerla como un punto máximo”.

El doctor Alejandro Andersson concluye por su parte: “En resumen, entre los 55 y 60 años, el cerebro humano combina la experiencia, la estabilidad emocional y la madurez ejecutiva, lo que optimiza la toma de decisiones, la empatía y la creatividad aplicada. Es un punto máximo funcional, no una antesala del declive”.

Temas Relacionados

Gilles E. GignacMarcin ZajenkowskiMayores de 60Alejandro G AnderssonRicardo CorralInstituto de Neurología Buenos Aires (INBA)corteza prefrontaladultez mediaAsociación Argentina de Psiquiatras

Últimas Noticias

Bruce Springsteen habló sobre las diferencias en el tratamiento de la salud mental en su juventud y en la actualidad

El músico de 76 años recordó cómo la falta de información, medicación y apoyo hacía que él y su familia “simplemente soportaran” estos trastornos, y destacó cómo buscar ayuda profesional marcó para él un antes y un después

Bruce Springsteen habló sobre las

La suma semanal de pasos, clave para proteger el corazón en mujeres mayores de 65 años

La investigación revela que el volumen total de movimiento semanal es el factor clave para la protección cardiovascular en la tercera edad

La suma semanal de pasos,

11 actores y actrices que no se rinden: pasados los 80 años siguen en carrera y generando éxitos

No se esconden para ocultar sus arrugas u otras marcas del tiempo, ya no se retiran de las cámaras como la famosísima Greta Garbo. Lucen sin disimulo aquello que el paso del tiempo marcó en su físico otrora admirado, y siguen demostrando su talento en la pantalla grande

11 actores y actrices que

Santiago Catalán Pellet, reumatólogo: “En materia de envejecimiento de la mano, está lo modificable y lo no tanto”

Se dice que las manos delatan la edad. La deformación de los nudillos es uno de los signos. Este especialista explica qué puede evitarse y qué no. “El gran dilema de la generación silver es cómo seguir teniendo una vida plena; vive cada vez más y mejor, pero inevitablemente envejece”

Santiago Catalán Pellet, reumatólogo: “En

Cómo reconocer a un silver digital: las siete señales que delatan a un +50 conectado

En la era de los QR, los reels y el “mandame ubicación”, hay señales digitales que delatan más que una foto en sepia

Cómo reconocer a un silver
ÚLTIMAS NOTICIAS
Desbarataron una banda que robaba

Desbarataron una banda que robaba autos y los desguazaba en un taller ilegal de José C. Paz

Musicoterapia: qué es y cinco recomendaciones para optimizar sus beneficios en la salud mental

De brotes de enfermedades a retroceso de glaciares: qué alertan los últimos datos sobre el cambio climático

Cayó el hombre que mató a tiros a un joven delante de sus vecinos en La Matanza

Las reservas del BCRA aumentaron más de USD 4.000 millones por la suba del precio del oro durante la gestión de Milei

INFOBAE AMÉRICA
Trump inicia este viernes su

Trump inicia este viernes su gira por Asia para reunirse con Xi en medio de tensiones comerciales y participar en la cumbre de APEC

Estados Unidos realizará ejercicios militares con Trinidad y Tobago frente a las costas de Venezuela

Lecturas para el fin de semana: cómo radicalizar el dolor

“El gran Gatsby” en dos mil palabras: el contrabandista enamorado que se volvió un héroe

Trump afirmó que Israel no llevará a cabo los planes de anexión a Cisjordania: “No se preocupen por ello”

TELESHOW
Pelao Khe y el libro

Pelao Khe y el libro que encendió su imaginación: “Me ayudó a construir historias”

Virginia da Cunha de Bandada, a flor de piel: “Sabíamos que Lourdes estaba con él y podía salir perjudicada”

Ángel de Brito fue lapidario con la China Suárez por el enfrentamiento con sus detractores: “Mentirosa serial”

La profunda emoción de Eugenia Tobal al hablar de su hija Ema en MasterChef Celebrity: “Amo ser su mamá”

Los desafíos virales de Ian Lucas con Valentina Cervantes y Evangelina Anderson que arrasan en las redes