Los esports mobile copan el mercado y marcan un nuevo record mundial en audiencia

Fotografía cedida por Garena del 10 de enero de 2020 que muestra a un competidor jugando el videojuego Free Fire dentro de la Copa América 2020 en Ciudad de México (México). EFE/Garena/SOLO USO EDITORIAL

Cada vez hay más personas que juegan videojuegos y también más maneras de jugarlos, ya sea para divertirse o para competir. Además de la consolas como PlayStation, XBOX y Nintendo Switch, la computadora es uno de los principales medios, y en los últimos años comenzaron a tomar muchísima fuerza los dispositivos móviles. Hoy por hoy el celular es el dispositivo electrónico más usado en el mundo, y tanto en IOS como en Android hay miles y miles de títulos para descargar. No es de extrañar que algunos de estos se hayan convertido en deportes electrónicos, y que comiencen a copar el mercado de los esports.

Para destacar hay varios, pero quien actualmente se lleva la corona es Free Fire. Un shootter battle royale en el que 60 jugadores caen dentro de una isla y deben eliminarse hasta que solo quede un equipo en pie. Es una fórmula muy similar a títulos como PUBG, que también tiene sus propia versión para mobile. ¿Pero qué lo hace especial? Primero que nada es un juego exclusivo para celulares/tablets, y lo más importante es que casi no requiere recursos del teléfono. Es decir que no necesitás un celu último modelo para poder jugarlo, ni mucho espacio en el dispositivo para instalarlo. Por eso, y porque Garena, la compañía creadora, actualiza constantemente el juego y siempre presenta novedades, se convirtió en un boom sobre todo entre los niños.

Phoenix Force se consagró campeón del mundo de Free Fire.

Adquirir una PlayStation 5 o una PC gamer puede salirte mucho más caro que un celular, con el que no necesitás más que tus dedos y un cargador para correr Free Fire. El último fin de semana se disputó la Free Fire World Series 2021 en Singapur, que reunió a los 12 mejores equipos del mundo. El campeón fue Phoenix Force, de Tailandia, y se llevó $500.000 dólares en premios, pero lo deportivo queda en segundo plano si hablamos de la cantidad de público que estuvo pendiente al evento. Según la web Esports Charts la transmisión tuvo un pico de 5,4 millones de espectadores, y por si fuera poco se convirtió en el evento de esports más visto de la historia. Dejó atrás a la final de Worlds 2019 de League of Legends, que tuvo un máximo de 3,9 millones.

Si bien el título está disponible en casi todo el planeta, su popularidad es más notoria en países del tercer mundo, donde acceder a una consola o a un celular de alta gama es más difícil. Casi el 26% de los espectadores de la Worlds Series vieron la transmisión en portugués (por Brasil), y le siguió el Hindi (22,5%), el español (15,9%) y el indonesio (15,5%).

Los torneos de esports más vistos de la historia - vía Esports Charts.

Pero Free Fire no se queda solo ahí. Hace unos meses anunciaron al futbolista Cristiano Ronaldo como embajador y personaje jugable dentro del título, en una acción sin precedentes para los videojuegos mobile. El Bicho se sumó a otras figuras que dijeron presente como el actor Hrithik Roshan, el DJ KSHMR, e incluso las serie La Casa de Papel de Netflix, y la serie animada Shingeki no Kyojin.

Garena incluso cuenta con su propia plataforma de streaming: Booyah, que busca competirle a Twitch y que cada vez suma más usuarios. Actualmente son sponsors de Gillette Infinity Esports y Malvinas Gaming, y si bien la gran mayoría de creadores de contenido tienen relación con Free Fire, lo cierto es que busca ampliarse a otras categorías, sobre todo al IRL (In Real Life/Charlando). Según fuentes cercanas a Infobae muchos de los streamers más importantes de Argentina comenzarán a emitir en dicho sitio web, por lo que se espera que pique en punta durante los próximos meses.

Booyah, la plataforma de streaming de Garena.

Otro de los juegos a destacar es PUBG Mobile, que formó una escena competitiva más que interesante en Latinoamérica, y a la que apostaron varias organizaciones de esports locales. Hace algunas semanas se disputó la PMPL Americas Finals, que repartió $50.000 dólares, y que consagró a Team Queso como campeón. Además, los cinco mejores equipos de la tabla se clasificaron al Americas Challenge, que reunirá a los más destacados de Latam y Brasil.

Riot Games es otra compañía que pone especial énfasis en los dispositivos móviles, ya que este año lanzó Wild Rift, la versión para celulares del League of Legends, algo que muchos usuarios estaban esperando con ansias. Pero el interés va más allá, ya que Teamfight Tactics y Legends of Runaterra, otros dos títulos del universo del LOL también pueden jugarse en mobile. Este miércoles una noticia sacudió el mundo gamer, porque según VALORANT News, el juego que recientemente cumplió un año de vida, también tendría una versión para teléfonos. Si bien no dieron mucha información al respecto, habla del profundo interés por este mundo, que cada vez incluye a más compañías y jugadores.