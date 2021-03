Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 es un kickflip a la nueva generación

No queda mucho más para decir respecto a Tony Hawk ‘s Pro Skater 1+2 que no se haya dicho durante el año pasado. Se trata de un compendio que reúne los primeros dos títulos de una franquicia que hizo historia, metiéndose en el ADN de la cultura gamer tanto como en la cultura popular. Desarrollada por Neversoft y publicada por Activision, la serie de Tony Hawk’s Pro Skater no sólo supo sintetizar el lenguaje visual y actitudinal al que apuntaba PlayStation, sino que también trasladó el skate -una cultura del submundo y marginal por excelencia- al alcance de las masas. Los skaters ya no eran forajidos, sino tipos que vivían haciendo lo que amaban y brillaban en los por aquel entonces novedosos X-Games.

Pero todo eso era mucho más que lírica. La franquicia se hizo grande por establecer una jugabilidad a prueba de balas ; un arcade frenético en el que los niveles escondían toneladas de objetivos, secretos, homenajes a hitos culturales de la época. Puede que la serie se haya extendido mucho más allá de lo que le hubiera convenido por su propio bien, pero la remake rescata los dos juegos fundacionales, que hicieron de andamiaje para aguantar el peso de todo lo que vino después; un andamiaje tan fuerte que repele incluso a los títulos más olvidables con Tony Hawk como protagonista. La remake publicada en septiembre del año pasado es un manual de estilo para entender cómo se debe trabajar con este tipo de productos.

Una combinación justa de nostalgia y novedades. Los skaters son todos los que estaban en el repertorio de los juegos originales, sumando además corredores y corredoras contemporáneas, como para entablar un diálogo con las nuevas generaciones de jugadores. Gráficos asombrosos y una jugabilidad ajustada a los tiempos actuales, pero fiel al espíritu: de hecho, la memoria muscular de quienes jugamos los juegos originales sirve para apañárselas y hacer puntajes abultados. Un nuevo sistema de progresión combinada, un profundo elemento online y muchas opciones de personalización cerraban una propuesta que ubicó a Tony Hawk ‘s Pro Skater 1+2 en el terreno de la excelencia, de lo mejor que tuvo 2020 para que podamos jugar. Pero al Halcón le faltaba un truco más: un 900 hacia la nueva generación de consolas.

Y como se suele decir en la jerga skater, el Halcón pudo “bajar” el truco exitosamente, no sin antes la típica polémica en la que Activision gusta ponerse con cada actualización a nueva generación que se presenta. La versión “next gen” de Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 es gratuita para los que compraron la edición Deluxe del anterior, pero quienes no lo hayan hecho deberán pagar una suma de 10 dólares -en Xbox Argentina es bastante menos que eso- para actualizar. Esto es particularmente polémico porque el título en consolas de nueva generación ofrece mejoras, sí, pero no son tan palpables como las que ocurren por ejemplo en Crash 4 -cuya actualización es gratuita- o Call of Duty Black Ops: Cold War, donde la calidad gráfica y efectos visuales marcan muchísimo la diferencia.

Tony Hawk ‘s Pro Skater 1+2 en nueva generación no tiene por ejemplo, sombras con ray tracing, ni tampoco tiene reflejos bajo la misma técnica. De hecho, hasta hace muy poco estuve jugando la versión mejorada para Xbox One X en mi Series X y aunque no llega a estar a una resolución 4K nativa, se veía muy parecido a lo que pude experimentar con esta nueva versión. Detalladas estas carencias, vayamos directo a lo que sí incluye esta nueva versión, que no es poco. En sistemas de nueva generación, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 puede correr a una resolución de 4K nativos a unos sólidos 60 cuadros por segundo en su modo “Calidad” mientras que el modo “Rendimiento” está reservado para aquellas pantallas con HDMI 2.1 que pueden manejar 120hz de refresco.

Esta es la condición ideal para jugar Tony Hawk ‘s Pro Skater 1+2 gracias a la fluidez que alcanza la acción pero tienen que considerar un detalle muy importante: para lograr ese truco, la resolución del juego baja de 4K a 1080p. En un monitor o TV de esa resolución no notarán la diferencia, pero en un panel de 4K se nota, y mucho. También hay soporte para HDR y una dirección de sonido espacial mejorada que nos pone de lleno en cada una de las pistas que ofrece el título. En este apartado también conviene hacer una salvedad porque el efecto es distinto según dónde jugamos. En PlayStation 5 por ejemplo, el efecto queda estupendamente logrado a través de Tempest 3D y los auriculares Pulse 3D de la consola, al punto de que es uno de los mejores juegos que probé con esta tecnología. En Series X por su parte, a través del sistema Dolby Atmos, hay una sensación de sonido espacial, pero se siente bastante más encapsulado y menos amplio que en PlayStation 5.

Tanto en PlayStation 5 como en Xbox Series, Tony Hawk ‘s Pro Skater 1+2 está optimizado para aprovechar la velocidad de los discos internos de cada consola y comparando de igual a igual cada una de las versiones, el rendimiento está a la par en cuanto a tiempos de carga y demás. Donde PlayStation 5 saca una ventaja clarísima es en el control, puesto que esta edición incluye soporte extendido para las capacidades del joystick DualSense. En este caso, esto se traduce en efectos que nos invitan a sentir cada uno de los pequeños golpes o imperfecciones de la pista, como también a diferenciar las distintas superficies donde patinamos, de igual modo que las superficies donde nos deslizamos y si lo hacemos con la tabla o con los trucks. Incluso hay una sensación de peso cuando cambiamos de instancia regular a switch, según qué postura natural tiene cada skater. Puede parecer algo menor, pero es indudable que estos efectos expanden la experiencia, volviéndola mucho más táctil; su resultado es bastante impresionante.

En definitiva, no hay lugar para el error con Tony Hawk ‘s Pro Skater 1+2 en esta versión de nueva generación. Si ya lo jugaron y quieren hacerlo en una calidad superior, bien vale el costo de actualización, en especial si lo juegan en PlayStation 5 donde se perciben funciones más bien únicas. Si no lo jugaron antes, tal vez este sea el mejor momento para subirse a la patineta: es fácil decirlo porque como juego sigue manteniendo su altísimo nivel de excelencia. Sin embargo, es imposible no notar que a diferencia de casi todas las adaptaciones a nueva generación que venimos revisando semana tras semana, esta es a la que más tuve que mirar de cerca para palpar las diferencias, al punto de pensar que si ya lo jugaste y estás satisfecho con el skate, no te vas a perder de nada si dejas pasar esta actualización.

Desarrolla: Neversoft / Vicarious Visions

Distribuye: Activision

Fecha de lanzamiento: 26 de marzo de 2021

Plataformas: Xbox Series X/S, PlayStation 4 / 5

Versión analizada: Xbox Series X / PlayStation 5