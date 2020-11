Finalizó el Worlds 2020: DAMWON Gaming campeón y otro año donde Riot Games demuestra ser el mejor en el terreno competitivo

Ni el Mundial de Fútbol, ni la NBA o la Worlds Series de béisbol. El evento deportivo más esperado del año para millones de personas fue la definición de Worlds 2020, el campeonato mundial de League of Legends. Sí, la final de un torneo de videojuegos. Con un show previo envidiable y un despliegue espectacular por parte de los protagonistas, DAMWON Gaming se consagró campeón del mundo tras vencer 3-1 a Suning Gaming. Fue la serie más entretenida de las últimas temporadas, y dio muestras del poderío del representante de Corea del Sur, que se impuso con categoría ante el conjunto Chino.

La final de Worlds fue el broche de oro a una temporada competitiva que comenzó en marzo, y que englobó a 12 regiones del mundo. Luego de dos certámenes locales los mejores equipos de cada una lucharon por alzar la Copa del Invocador, que esta vez quedó en manos de DAMWON Gaming.

El torneo se disputó en Shanghai, China, y la final dio inicio a las 7 de Argentina. El escenario fue el Pudong Stadium, que fue inaugurado recientemente, y a diferencia de la gran mayoría de espectáculos deportivos del 2020, sí contó con la presencia de público: fueron más de 6.000 espectadores que ganaron sus entradas a través de sorteos, y que pudieron acceder cumpliendo estrictas normas sanitarias.

Uno de los momentos más esperados de la mañana occidental fue el show de apertura. Así como sucede con el mediotiempo en el Superbowl, año tras año se renueva y acerca un nuevo espectáculo. En esta ocasión se presentó K/DA, la banda de pop virtual integrada por las campeonas del League of Legends Ahri, Akali, Evelynn y Kai’Sa en forma de hologramas. También dijo presente la cantante Lexie Liu como Seraphine, el personaje jugable más reciente del videojuego. Interpretaron More, el último single que lanzaron, y tras una coreografía sobre el escenario que reunió varias de las canciones más icónicas de los mundiales, la imagen de Galio cayó del cielo para acompañar a los diez protagonistas de la final.

Había mucha expectativa por el cruce de los dos mejores equipos de Worlds, y porque se enfrentaban los representantes de las dos regiones más poderosas del planeta: la LCK (Corea del Sur) y la LPL (China). DAMWON era el favorito, porque siempre se mostró como una escuadra sólida y porque solo había caído en dos juegos a lo largo de todo el torneo. Por su parte, Suning llegaba como tercer seed de China, y pese a que eliminó a Top Esports, otro gran candidato, en semis, tenía el título de underdog de la competencia.

Ceremonia de apertura Worlds 2020

Los minutos iniciales de la primera partida no tuvieron mucha acción, y ninguno se atrevió a arriesgar de más. Mientras que Suning buscaba escalar mediante las batallas en equipo, DAMWON intentó asegurar los objetivos , y para el minuto 22 ya habían conseguido el Alma de los Infiernos. El León quiso pelear el último Dragón, pero el conjunto coreano dividió las fuerzas rivales y consiguió un increíble doble exterminio.

Pero Suning no se dio por vencido, y tras una emboscada en la que lograron derribar a Nuguri y a ShowMaker se quedaron con el Barón y fueron por el Ancestral. Si bien consiguieron la bonificación cayeron todos sus integrantes en el intercambio y dieron vía libre para que DAMWON tomara posesión de la partida. Tras obtener el Nashor y otro Dragón lograron la ventaja suficiente para cerrar el juego a los 41 minutos.

Las predicciones comenzaban a cumplirse, y el famoso “3-0 de las finales” comenzó a revolotear en la cabeza de muchos seguidores. Es que las últimas tres series decisivas de Worlds habían finalizado así: Samsung Galaxy 3 - 0 SK Telecom T1 en 2017, Invictus Gaming 3 - 0 Fnatic en 2018 y FunPLus Phoenix 3 - 0 G2 en 2019. Sin embargo Suning se despertó en el segundo juego y le agregó emoción a la historia.

Equipos de la final Worlds 2020

El jungla SofM sorprendió con la selección de Rengar para intentar contrarrestar a la Evelyn de Canyon, y lo logró de muy buena manera , controlando el sector de la jungla y ayudando a que su equipo consiga los primeros tres Dragones. DAMWON se quedó con el cuarto, pero solo retrasó lo inevitable, porque el Alma llegó para Suning, que cerró el juego a los 34 minutos con un increíble pentakill del toplaner Bin, que destruyó a la escuadra rival con Fiora. Además hizo historia porque es el primer asesinato quíntuple que se lleva a cabo en una final de Worlds.

La final estaba igualada y ambos conjuntos mostraban un despliegue de habilidades indiscutible. El desempate no fue la excepción: una vez más pudo ser para cualquiera, pero los de Corea lograron imponerse.

Resumen de la final Worlds 2020

DAMWON volvió a acaparar el inicio de la tercera partida, y al minuto 21 ya había obtenido el Alma del Dragón y llevaba 4.000 de ventaja en oro, pero Suning logró recuperarse en el pit del Barón al lograr un exterminio y la máxima bonificación de la Grieta. Volvieron al juego con todo y minutos más tarde acabaron con el Ancestral para emparejar el game. La batalla decisiva se dio en busca del Nashor: el conjunto de Corea logró asegurarlo y tras tres asesinatos empujaron por el carril central hasta destruir el Nexo enemigo.

El cuarto juego fue una muestra de League of Legends por parte de DAMWON, que casi no tuvo errores y plasmó en la Grieta por qué es un justo campeón de Worlds. El jungla Canyon se lució con Kindred, controló todo el mapa y se hizo dueño de todos los objetivos. Suning no pudo pelear ninguno y poco a poco vio como su posibilidad de remontar se desmoronaba. El juego se cerró al minuto 25, con 23 asesinatos sobre 7 y más de 11.000 de diferencia en oro.

DAMWON le devolvió la gloria a la LCK y dio sobradas muestras de que es el mejor equipo del mundo en la actualidad. El MVP de la serie fue Canyon, que supo aprovechar el meta y fue acompañado por un gran roster, que pudo darle los recursos para que sea él quien los guíe a la victoria. Nuguri y ShowMaker no se quedaron atrás, y fueron dos de los estandartes del equipo a lo largo de todo el torneo. Por su parte, Ghost demostró ser un ADC de temer, que acompañado por BeryL puede deshacer a las filas enemigas.

Fueron más de cinco horas de una final que esperaba el mundo entero, y que estuvo a la altura de las expectativas. Riot Games vuelve a dejar la vara en lo más alto, no solo en eventos de esports, sino en espectáculos deportivos globales. Cabe destacar que todo se realizó en pandemia, y no es un detalle menor el hecho de que la sede haya sido China, el primer país afectado por el COVID-19.

Según Esports Charts, un sitio web de estadísticas, la final de Worlds fue vista por 3.88 millones de personas. Si bien es un número que hace ruido, no superó el pico de viewers que alcanzó la semifinal entre DAMWON y G2 (3.98 millones). Estos datos no tienen en cuenta ninguna de las plataformas chinas, de donde proviene el mayor número de fans del League of Legends y que se revelerá en días. Una vez más, el mundial de League Of Legens se corona como el evento destacado y casi fundacional de los deportes electrónicos.

