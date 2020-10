Phasmophobia, otro videojuego éxito del 2020, se convirtió en un referente del futuro del entretenimiento

Phasmophobia en realidad virtual marcará el futuro del consumo en el entretenimiento - #Gaming

Phasmophobia, el videojuego de Kinetic Games es otro de los éxitos de 2020. Se ha convertido en uno de los títulos más vendidos en la tienda Steam a nivel mundial. El juego multiplataforma cooperativo de terror psicológico para hasta 4 jugadores tiene compatibilidad con cascos de realidad virtual.

Esto permite una experiencia inmersiva en donde los jugadores, en su rol de investigadores, ingresan a lugares paranormales, buscando fantasmas. Sin dudas, jugarlo en VR aumenta el nivel de terror en un clima hostil de alerta constante .

“Nos preguntamos si los juegos en realidad virtual son un videojuego o son mitad de camino con una película, porque la realidad virtual tiene esta condición per se, se arma pensando en que nuestros sentidos se sumergen cada vez más en lo que va a suceder”, dice a Infobae Gaming Natalia Notar, docente, investigadora y autora del libro “La televisión del Futuro”.

En este sentido, según su opinión, Phasmophobia es un juego: “El punto, lo más importante de esto, es que estamos redefiniendo el concepto de juego, estamos redefiniendo el concepto de entretenimiento en el Siglo XXI ”, sentenció.

Dentro del título es posible monitorear la ubicación con cámaras CCTV y sensores de movimiento desde un camión o dirigirse al interior de una casa. Es posible investigar usando equipos cazafantasmas, como por ejemplo lectores EMF, termómetros, cámaras de visión nocturna y también cajas espirituales.

“La realidad virtual surge en la Segunda Guerra mundial, la armada americana le pide el MIT que cree un simulador de vuelo, para practicar, para aprender, para que les vaya mejor y, a partir de eso, empieza el camino de creación de la realidad virtual. Post-pandemia por COVID-19 , post aislamiento por la crisis sanitaria, inevitablemente van a surgir nuevas tecnologías que van a seguir a lo largo de este siglo y del que viene ”, sostiene Notar.

Phasmophobia tiene un crecimiento mensual exponencial, similar al que registró Fall Guys en agosto de 2020 y Among Us en septiembre. (Foto: Kinetic Games)

Además, Notar señala que cambiarán los usos y costumbres, surgirán nuevas formas de transformación cultural y social. “Es clave entender que la definición de entretenimiento cambió y que tiene que estar pensada en función de los valores de nuestra época . Así como la caza de brujas en el Siglo XV no estaba mal vista, el imperio romano y los asesinatos en el Coliseo con los que la gente se entretenía no estaban mal vistos, para nosotros, la realidad virtual viene a ser la última punta de un camino. De aquí en adelante, vamos a vivir, vamos a enamorarnos, vamos a jugar juegos y vamos a armar comunidades eligiendo distintos productos culturales”, dice Notar.

Disponible en versión de acceso anticipado desde mediados de septiembre, Phasmophobia es tendencia en el mundo. El juego es compatible con todas las plataformas, tengan o no VR. Es el título elegido hoy por streamers e influencers. Según SteamCharts es uno de los videojuegos más jugados de la actualidad, con un crecimiento mensual exponencial, similar al que registró Fall Guys en agosto de este año y Among Us en septiembre.

Durante octubre, se ha convertido en el noveno juego con más transmisiones en la plataforma Twitch, con más de 42.800.000 horas vistas y un promedio de aproximadamente 60.000 viewers simultáneos.

Vader Immortal: A Star Wars VR Series, una experiencia de terror inmersivo (PlayStation)

Dentro del universo de Star Wars, se destaca el título Vader Immortal: A Star Wars VR Series que llegó este año a PlayStation VR. Es un juego de aventura en donde hay que encarar el rol de un contrabandista que es secuestrado por las fuerzas imperiales dirigidas por Darth Vader.

Es otro ejemplo de cómo un título puede generar aun más terror con una experiencia inmersiva de VR. Según ha explicado David Goyer, escritor y productor ejecutivo del videojuego, el título da mucho más miedo en VR que en cualquier otro medio. La experiencia de realidad virtual aporta dramatismo a la saga .

Además, Resident Evil 7 ha sido la última entrega de una franquicia histórica de horror pensada para jugar en VR. Resultó ser un éxito y ha permitido revivir la saga con este formato.

