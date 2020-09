El videojuego como aula virtual: el uso de Minecraft Education durante la pandemia

El juego como aula virtual: el uso de Minecraft Education durante la pandemia - #Gaming

Actualmente, cada mes, más de 132 millones de personas en todo el mundo juegan Minecraft. La herramienta cuenta con una creciente comunidad de más de 35 millones de estudiantes y profesores con licencia para usar su versión educativa, Minecraft: Education Edition, en 115 países. La Argentina figura dentro de los 10 países donde más se juega Minecraft con fines pedagógicos.

La primera etapa de Minecraft Education fue un trabajo en conjunto con maestros que ya usaban el juego en sus clases, con características que resultaban atractivas para los alumnos. Por ejemplo, tener un avatar del maestro o del alumno. Además, la herramienta permite abordar materias como química o computación, desde aspectos creativos.

Infobae Gaming dialogó con Deirdre Quarnstrom, gerenta general de Minecraft Education, división de Xbox de Microsoft, sobre el presente y futuro de la plataforma que resulta una gran aliada en el contexto de clases virtuales durante la pandemia, para seguir haciendo las lecciones de computación, ciencia, historia, humanidades u otras materias, sintiendo la conexión social.

Deirdre Quarnstrom, gerenta general de Minecraft Education

- ¿Recuerdas cómo fue tu primer contacto con Minecraft, el videojuego?

- Sí, era antes de que se anunciara, antes de que se lanzara a la venta, y tuve la oportunidad de probarlo, y en ese momento estaba confundida por que no sabía qué era lo que debía hacer, nunca había visto algo así, pensé que estaba incompleto... Desde entonces he jugado cientos de horas, y realmente puedo apreciar esa sensación de un mundo abierto, es tan distinto a otros videojuegos. Y esa es una experiencia que llevo conmigo en mi trabajo, por que parece que los chicos aman eso, que les gusta esa sensación de que no hay reglas, pero a los adultos les cuesta mucho, entonces cuando hablamos con los maestros acerca de usar Minecraft en clases, siempre trato de recordar mi experiencia, ese primer encuentro con el juego, y saber que probablemente ellos también estarán un poco perdidos, por eso trato de ser amable con ellos y tener siempre recursos para ayudarlos.

- Este año es muy especial por varias razones. Minecraft superó en 2020 las 200 millones de copias y se convirtió en el videojuego más vendido de la historia. ¿Cómo fue el crecimiento para Minecraft Education?

- Cuando las escuelas cerraron, los maestros pudieron comunicarse con sus alumnos a través de Minecraft, y los chicos podían comunicarse entre ellos también, eso es muy importante para el proceso de aprendizaje, pero también para mantener esa conexión social que los chicos dejaron de tener repentinamente, hay mucha ansiedad con respecto a lo que está pasando en el mundo y la gente está lidiando con muchos problemas. En ese mismo período nosotros introdujimos lecciones para aprendizaje social y emocional, que ayudan a los estudiantes a regular sus emociones, haciendo meditaciones y técnicas de respiración, y creamos experiencias en Minecraft, usando diferentes ambientes, como por ejemplo el mundo submarino. Es muy pacífico y relajante, donde vemos peces, nadando, y una barrera de coral en el fondo.. Entonces creamos un ambiente donde el estudiante puede venir y pensar acerca de ello.

- Microsoft agregó una sección de “educación” al marketplace de Minecraft, ¿cómo creció?

- Con esta pandemia, a nivel global nos dimos cuenta de que la vida de las personas fue repentinamente interrumpidas, de muchas maneras y en muchos casos, padres tratando de trabajar desde casa, y los chicos tratando de estudiar desde casa. Trabajamos con nuestros socios de marketplace de Minecraft para crear esta colección educativa gratuita para todos los jugadores del juego. Hay una lección que creamos en conjunto con el equipo de la NASA, que te permite hacer un tour alrededor de la estación espacial internacional, ¿puedes imaginártelo? Hay también unos mundos que se llaman The Lumen Challenge Worlds, donde puedes construir una ciudad sustentable.

Minecraft education

- ¿Por qué Minecraft Education es diferente a otros juegos educativos?

- Vemos a Minecraft como un juego utilizado en el ámbito educativo y no como un juego educativo. Ha sido muy importante para nosotros ser relevantes y tener ese alcance y adopción que vimos, y hay varias razones por lo que esto ocurrió, una es que los adolescentes y los jóvenes se dan cuenta cuando hay mucho contenido educativo, y la idea de un mundo abierto, sin restricciones, hace que sientan que ellos pueden “salirse con la suya”, y hace que sigan enganchados en el proceso de aprendizaje.

- ¿Cómo ayuda la compañía a la comunidad educativa durante la crisis de coronavirus?

- A principio de este año las escuelas comenzaron a cerrarse, nosotros liberamos kits educativos para los maestros, y eso implicó poner muchos recursos que teníamos para que los maestros se entrenaran online, para que se sintieran cómodos en ese ambiente, y que pensaran en cómo usar Minecraft en sus clases, por ejemplo para alumnos de 7 años, se utiliza la ciudadanía digital, y se habla sobre la seguridad online, y qué es apropiado compartir y qué no, en un mundo virtual. También hicimos que fuera accesible la colección educacional para los alumnos, padres y maestros, mas allá de que no estén en su currícula, ellos puedan acceder a el juego.

- Si tienes que explicarle a un profesor cuál es la diferencia entre la versión educativa de Minecraft y el juego, ¿qué dices?

Minecraft Education es una versión de Minecraft, diseñada específicamente para el ámbito educativo, y tomamos lo mejor del juego, como tener mundos abiertos, donde los alumnos tienen un espacio donde sentirse libres de explorar, y de aprender, y lo adaptamos para trabajar con lecciones estandarizadas que los maestros ya utilizan en las escuelas. Escuchamos el feedback de los educadores acerca de la necesidad de que sea un lugar seguro, creamos herramientas que le permitan manejar el ambiente y también que puedan lanzar lecciones o tareas directamente en Minecraft, por ejemplo si están estudiando las fracciones, el maestro puede lanzar una lección de fracciones, si están estudiando historia, puede lanzar una lección de historia directamente dentro del juego. También lanzamos herramientas para realizar evaluaciones, para que los estudiantes puedan tomar una foto de lo que están haciendo y ponerlo en contexto, para convertirlo en parte de la tarea.

- En América Latina tenemos otros problemas. Aquí, aquí muchos estudiantes, especialmente en la educación pública, han abandonado la escuela. También tenemos que considerar familias que no tienen dispositivos para conectarse. ¿Tienen algún plan a futuro para colaborar con los gobiernos en este sentido?

Éste es un gran desafío a nivel global y se lo difícil que es en Latinoamérica, recientemente lanzamos Minecraft Education, reconociendo que es utilizado tanto por escuelas como en los hogares, por lo que estamos disponibles en chromebooks, ipads y en dispositivos de Windows. Nuestra meta es hacer que Minecraft Education esté disponible para la mayor cantidad de personas posible alrededor del mundo y en la mayor variedad de dispositivos, pero siempre hay ciertas dificultades técnicas que superar. Nosotros vemos que, por ejemplo en Nueva Zelanda, el ministerio de educación toma todas las decisiones por los alumnos de ese país, y adquirieron Minecraft Education para todos los estudiantes allí.

- ¿Qué actualizaciones planean en Minecraft Education para los próximos meses?

- Un área en la que estamos trabajando es la educación para la justicia social, están sucediendo muchas cosas en los Estados Unidos, el movimiento Black lives matter es uno de ellos, hay una conciencia cada vez mayor sobre la desigualdad, por eso estamos trabajando en conjunto con una asociación llamada tolerance.org, comprometiéndonos a hablar con los alumnos acerca de estos temáticas raciales, de equidad, y de igualdad.

