Nueva actualización en Fortnite: ¡Llegaron los autos!

La actualización Vamos de paseo de Fortnite

No por nada el battle royale de Epic Games es un éxito. Es que Fortnite es un videojuego que está en constante movimiento y que siempre tiene algo más para ofrecerle a sus jugadores; desde eventos musicales con artistas internacionales de renombre hasta proyecciones de películas comerciales dentro de sus mapas.

La última novedad de uno de los juegos más exitosos de los últimos años es que, desde ayer, los jugadores pueden recorrer los amplios mapas del mundo con cuatro nuevos vehículos. Aunque no es una sorpresa para el género –ya que muchas de las otras entregas similares como PUBG o Call of Duty: Modern Warfare contaban con estas herramientas–, sí lo es para Fortnite, pues hasta el momento no tenía este tipo de coches; y es algo que los fanáticos venían pidiendo desde hace un tiempo.

Hasta ahora, los jugadores sólo pudieron contar con vehículos más improvisados o eventuales como cuatriciclos, carritos de golf o changos de compras; o incluso con algunos más particulares como aviones biplanos. Pero en esta oportunidad se busca que, con los cuatro nuevos coches que se sumaron con el lanzamiento del parche 13.40, el juego tenga una nueva capa de profundidad que hasta ahora no había tenido nunca. Y que le sienta muy bien a un juego que es tan dinámico como complejo.

Cada uno de los automóviles tendrá características especiales para que todos ofrezcan una experiencia de conducción y de juego totalmente distinta. Por ejemplo, el deportivo, Whiplash, tiene potenciadores para alcanzar altas velocidades ; mientras que el Mudflap, el cual es un camión, tiene la potencia como para poder atravesar las construcciones de otros jugadores. También se suman el sedan Islander Prevalent y la pickup OG Bear.

Un detalle no menor es que todos ellos tendrán combustible limitado y para llenar el tanque cuando esté por agotarse será menester acercarse a alguna de las estaciones de servicio desparramadas por todo el mapa para poder cargar nafta y así seguir el viaje.

Otro detalle de estos vehículos es que –mientras se conducen– se pueden sintonizar hasta cuatro radios diferentes , las cuales transmiten música constantemente. Las estaciones que estarán disponibles son: Party Royale, Radio Yonder, Beat Box y Power Play; y por el momento sólo pasan música exclusiva del videojuego. Es imposible no pensar en otros títulos que hacen un uso similar de las radios de los vehículos como el GTA V.

Aunque esto sin dudas abre una puerta creativa para los desarrolladores, ya que resulta imposible descartar que un juego como Fortnite –con su amplio historial de activaciones digitales– haga uso de estas radios para transmitir música comercial . O que, incluso en algún momento ,algún artista o banda firme un acuerdo y estrene un single a través de ellas. No cabe dudas que, viniendo de la mano de Epic Games, las posibilidades son bastantes.

Algunas filtraciones indican que es posible que en un futuro no muy lejano se realicen eventos relacionados exclusivamente con estos nuevos vehículos. Como por ejemplo, carreras al estilo del mítico Mario Kart o minijuegos con la lógica del clásico Taxi Driver; aunque todas estas especulaciones se deben tomar con pinzas, ya que las mismas no proviene de fuentes oficiales.