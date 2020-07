Se filtró la fecha de lanzamiento del “Far Cry 6″, con el dueño de “Los pollos hermanos” de Breaking Bad como villano

Anton would not be pleased. See you on Sunday at #UbiForward. pic.twitter.com/HieToJzDxp — Far Cry (@FarCrygame) July 10, 2020

Este domingo, se realizará el evento Ubisoft Forward en donde la desarrolladora mostrará detalles de sus próximos lanzamientos y nuevos títulos. Entre ellos, Far Cry 6, será uno de los que presente novedades, pero como ya es costumbre, alguien se adelantó. En un video subido en la cuenta de Twitter del juego, se puede ver al actor Giancarlo Espósito (el dueño de “Los Pollos hermanos” en la serie Breaking Bad) como nuevo personaje. Encarnará al villano Anton Castillo..

Como todos los años, hubo filtraciones para la desarrolladora y esta vez desde una lista de PlayStation Store en Hong Kong, se confirmó la presencia del actor, proporcionando además una fecha de lanzamiento sugerida: el 18 de febrero de 2021. El juego, además, recibiría una actualización gratuita de PlayStation 4 a PlayStation 5. El juego también tiene un modo multijugador para 2 jugadores y ofrece bonificaciones por pedido de armas y otros objetos.

Según lo que trascendió en la lista, la trama del juego se dará en la isla de Yara, el más grande parque de Far Cry hasta ahora, en “un paraíso tropical congelado en el tiempo”. El personaje de Esposito se llamará Anton Castillo y sería una especie de dictador de la isla. En la imagen que se filtró se ve al actor con un joven que sería su hijo, Diego, quien está “siguiendo sus pasos sangrientos”.





En la filtración de la ficha técnica, aparece la fecha de salida y una descripción del juego: “Bienvenidos a Yara, un paraíso tropical congelado en el tiempo. Como dictador de Yara, Anton Castillo intenta restaurar la gloria de su nación cueste lo que cueste, con su hijo, Diego, siguiendo sus sangrientos pasos. Su opresión despiadada ha iniciado una revolución”. En este título, el usuario se pondrá en la piel de Dani Rojas, un habitante de Yara que se ha convertido en un luchador de la guerrilla dispuesto a liberar al país, lo que reafirma a Anton -el papel de Esposito- como el villano de la historia. “Lucha contra las tropas de Anton en el terreno más grande de Far Cry hasta la fecha, con junglas, playas y Esperanza, la capital de Yara. Podremos utilizar armas improvisadas, vehículos y Amigos, los nuevos “Fangs for Hire” de Far Cry 5 con los que podrás terminar con la tiranía del dictador.

Entre los rumores surgidos con esta filtración, uno asegura que Diego es Vaas Montenegro, el antagonista de Far Cry 3. De acuerdo con la historia de Far Cry 3, Vaas Montenegro nació en Rock Islands y desde pequeño fue miembro de la tribu indígena Rakyat. El detalle es que ambos actores, Giancarlo Esposito y Michael Mando (Vaas) comparten créditos en Better Call Saul. Aunque todavía no hay una confirmación concreta sobre la conexión entre estos personajes, se espera que se confirme este domingo con un adelanto completo de la nueva entrega.

Sobre el nuevo rostro conocido de la sexta entrega, Esposito tomó popularidad como Gus Fring, uno de los personajes claves de la historia de Breaking Bad, y dueño de “Los Pollos hermanos”. Años más tarde de la finalizaicón de la serie, Giancarlo vuelve a aparecer en el spin-off Better Call Saul. Además, en The Mandalorian, la serie de Star Wars, encarna también a un villano. Nació en Copenhague, Dinamarca (padre italiano y madre estadounidense) y el actor, también director de cine, ha vivido en Europa, Nueva York y Cleveland (en Ohio) de niño, y luego se estableció en Manhattan. Uno de los últimos estrenos en donde ha particpado es en Godfather of Harlem, la serie de Fox Premium. No interpreta a un villano, sino a Adam Clayton Powell, reverendo y congresista que lideró el movimiento afroamericano junto a Malcom X y Martin Luther King, y la lucha por los derechos civiles.









La conferencia de Ubisoft se realizará este domingo a las 15 hs. Argentina. Habrá otras novedades sobre el esperado Watch Dogs Legion, título retrasado de la desarrolladora con vistas a la llegada de las consolas de nueva generación. Además, se espera el primer gameplay de Assassin’s Creed Valhalla, algo de Hyper Scape, el Battle Royale de la empresa.

